El Villarreal de Marcelino, el vendaval ‘groguet’ que sigue haciendo historia
La goleada ante el Rayo Vallecano iguala un registro que solo se había alcanzado en las ligas 2010/11 y 2016/17
Está de dulce y sigue acumulando éxitos deportivos en un inicio de temporada liguera 2025/26 realmente espectacular. El Villarreal CF brilló con luz propia el pasado sábado, goleando al Rayo Vallecano por 4-0 en el Estadio de la Cerámica.
Un triunfo autoritario que sirvió al Submarino para acumular un balance de cinco triunfos y un empate en los primeros seis encuentros como local del campeonato doméstico, por lo que, de la mano de Marcelino García Toral, ha firmado el mejor registro de su historia en Primera División.
El conjunto de la Plana Baixa fue superior al elenco madrileño en un encuentro que se puso a favor en el minuto 22 con un tanto de Gerard Moreno y que sentenció en nueve minutos, entre el 56 y el 65, con tres goles de Moleiro, Santi Comesaña y Ayoze Pérez.
Grandes números
Un triunfo que se suma a los conseguidos en los dos primeros enfrentamientos ante el Girona (5-0) y el Oviedo (2-0), más tarde ante Osasuna (2-1) y Athletic Club (1-0) y un empate frente al Betis (2-2).
De esta manera, el club amarillo firma el mismo balance que en las temporadas 2016/17 y 2010/11 pero acumula más goles a favor, un total de 16, por los 15 de la 2010/11 y los 14 de la 2016/17.
De hecho, la producción ofensiva de la presente campaña solo es superada por los 17 tantos conseguidos en la 2019/20: Granada (4-4), Real Madrid (2-2), Real Valladolid (2-0), Real Betis (5-1), Alavés (4-1) y Athletic Club (0-0).
Un Villarreal que suma dichos 16 goles por solo 3 en contra (dos de ellos encajados ante el Betis), dando muestras de sus buenas prestaciones tanto ofensivas como defensivas como local en el presente ejercicio liguero.
El reto
Por tanto, si la próxima jornada como local, la 13ª el sábado 22 de noviembre (21.00 horas) ante el Real Mallorca, el Submarino suma un solo punto, como mínimo, habrá batido su registro histórico con 17 ó 19 puntos sobre 21 posibles tras las siete primeras fechas en la máxima categoría como local.
