El Villarreal CF está de celebración. El club de la Plana Baixa cumplirá una efeméride histórica en la Liga de Campeones este miércoles ante el Pafos de Chipre (18.45 horas), un registro alcanzado tras cinco participaciones y una fase previa en la que es considerada como la máxima competición por equipos del Planeta Planeta y, sin duda, la más importante y prestigiosa de Europa.

El equipo que dirige Marcelino García Toral festejará algo al alcance de muy pocos clubs en toda Europa, una circunstancia que habña muy bien del trabajo realizado por la cúpula directiva del Submarino desde hace más de 25 años.

El autobús del Villarreal llega al Estadio de la Cerámica, para el partido ante el Manchester City. / Toni Losas

El logro

Al respecto, el combinado groguet cumplirá este miércoles ante los chipriotas su partido número 50 en la Champions League. En estos momentos, el conjunto amarillo suma ahora un total de 49 partidos, que se reparten en 14 victorias, 16 empates y 19 derrotas.

Este medio centenar de encuentros que están a punto de cumplir hacen del Submarino el séptimo equipo español con más duelos en esta competición, es decir, está entre los grandes, por detrás de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla y Deportivo de la Coruña.

Ganas de Champions en la previa del Villarreal-Manchester City. / Toni Losas

Las participaciones

En la primera participación del equipo llegó a las semifinales de la campaña 2005/06, diputando un total de 14 encuentros. Su segundo concurso data de la campaña 2008/09, en el que se alcanzaron a los cuartos de final y en el que disputaron un total de diez compromisos.

En el ejercicio 2011/12 se disputó en la fase de grupos, jugando un total de 6 partidos. Mientras que en la temporada 2016/17, el equipo groguet no pasó de la fase previa, con lo que solo disputó dos envites.

Marcelino García Toral, durante la rueda de prensa previa al Villarreal-Manchester City. / Manolo Nebot

La actualidad

Por último, en la campaña 2021/22 el Villarreal repitió las semifinales, disputando un total de 12 choques, mientras que en la presente edición suma ya tres partidos, lo que les hace estar a solo un encuentro de los 50 partidos en la Liga de Campeones.