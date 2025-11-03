Informe del rival del Villarreal en Champions: El Pafos, una 'cenicienta' muy rebelde

El fútbol moderno, pese a todas sus peculiaridades y circunstancias que hacen que se añore el fútbol de toda la vida, también genera historias bonitas, cuentos de hadas con el balón como protagonista, sueños de unos pocos, Davids contra Goliats... Eso mismo se vive esta temporada en la ciudad chipriota de Pafos, una localidad un poco más grande que Benicarló o Vinaròs (casi 36.000 habitantes), situada al oeste de Chipre, en su parte griega, esa bonita isla del Mediterráneo ubicada geográficamente en Asia, debajo de la parte asiática de Turquía y enfrente de la costa oeste de Oriente Medio, con vistas a Siria y Líbano en el este y con Israel y Egipto al sur.

De allí es el próximo rival del Villarreal CF en la 4ª jornada de la Champions League, este próximo miércoles (18.45 horas), el Pafos FC. Un club fundado en 2014, tras la fusión de AEK Kouklia y APOP Paphos, y que representa oficialmente la memoria de Evagoras Pallikarides, poeta, futbolista y símbolo de la resistencia chipriota contra la ocupación británica.

David Luiz, jugador del Pafos. / SAKIS SAVVIDES

Rebelión histórica

Sin duda, la relación entre fútbol e historia nacional se entrelaza en este club como en pocos lugares de Europa. Pallikarides, nacido en 1938, se destacó desde muy joven por su espíritu rebelde.

Remontándonos a 1953, durante las celebraciones por la coronación de la reina Isabel II, protagonizó un episodio que marcó su destino: arrancó la bandera del Reino Unido, la destrozó y con ello encendió protestas que hicieron de Pafos la única ciudad del país sin festejos oficiales. A los 15 años ya había pasado por prisión, y su militancia desembocaría cuatro años más tarde en una condena a muerte por portar un arma.

Con la independencia de Chipre en 1960, la figura de Pallikarides fue recuperada y homenajeada también a través del fútbol.

Los jugadores del Pafos celebran el pase a la Champions. / CHARA SAVVIDOU

El nacimiento del club

Bajo esa historia nació el Evagoras Paphos FC, que en el año 2000 se fusionó con APOP. El proyecto definitivo llegaría en 2014 con la creación del actual Pafos FC, que debutó en la Primera División de Chipre apenas un año después.

Durante sus primeras temporadas en la élite, el equipo celeste peleó más por la permanencia que por los títulos, hasta que en 2017 el club pasó a ser controlado en su totalidad por Total Sports Investment, un grupo inversor de origen británico que transformó radicalmente sus aspiraciones.

Juan Carlos Carcedo, entrenador del Pafos. / SAKIS SAVVIDES

Éxitos con técnico español

El gran paso, sin embargo, lo dieron en el banquillo. En 2023 fue contratado el español Juan Carlos Carcedo, con pasado como asistente del exentrenador del Villarreal Unai Emery y experiencia en el Zaragoza y el Ibiza. Bajo su mando, el equipo alcanzó una regularidad inédita, que desembocó primero en la conquista de la Copa chipriota en la 2023/24 y, pocos meses después, en el primer título de liga de su historia en la 2024/25.

Carcedo es ahora el arquitecto de un plantel que mezcla veteranía y juventud, y que cuenta también con presencia española en el campo: el defensa David Goldar, exjugador de Celta, Pontevedra, Ponferradina, Ibiza, Cornellà, Nàstic y Burgos, quien se ha consolidado en la zaga como pieza clave.

De prestado en Limassol

El Pafos disputa sus encuentros como local en el Stelios Kyriakides Stadium, con capacidad para poco más de 9.000 espectadores pero, al no cumplir con los requisitos de la UEFA, ha tenido que trasladar sus compromisos europeos al moderno Limassol Arena, de 11.000 localidades, situado en la costa sur de la isla, donde disputa sus partidos la selección de Chipre. Allí se produjo un hito sin precedentes para el fútbol chipriota, con su debut como local en casa ante el Bayern de Múnich, cayendo 1-5.

Eso sí, en los dos duelos como visitante ha demostrado su carácter rebelde, logrando sendos empates a cero en sus visitas al Olympiacos de Atenas griego y al Kairat Almaty de Kazajistán.

Así juega el Pafos. / CHARA SAVVIDOU

Una plantilla internacional

El club chipriota es una auténtica Torre de Babel. Al respecto, su plantilla cuenta con hasta 15 nacionalidades diferentes. Además de Chipre (solo hay cinco chipriotas en el primer equipo, cuenta con jugadores de Grecia, Países Bajos, Portugal, Brasil, Mozambique, Guinea-Bissau, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Francia, Rumanía, Suecia, Bélgica, Congo y República Democrática del Congo.

De ellos, 14 son internacionales con sus selecciones: Vlad Dragomir (Rumanía), Neofytos Michail y Kostas Pileas (Chipre), Ken Sema y Wilmer Odefalk (Suecia), Ivan Šunjić (Bosnia y Herzegovina), Mons Bassouamina (Congo), Bruno Langa (Mozambique), Mislav Orsic (Croacia), Ognjen Mimović (Serbia), Gorter y Luckassen (Países Bajos) y Landry Dimata (Bélgica). Mención especial a su jugador más mediático, David Luiz, 57 veces internacional por Brasil, de 38 años, campeón de una Champions League y dos Europa Laegue con el Chelsea londinense, entre otros muchos títulos en clubs como PSG francés, Arsenal inglés, Benfica portugués y Flamengo brasileño.

Segundo en la tabla

El Pafos recibirá al Submarino como segundo en la tabla (9ª jornada) tras vencer ayer 1-0 al AEL Limassol, gracias a un gol a los cinco minutos del rumano Vlad Dragomir. Los de Carcedo se sobrepusieron tras la derrota contra el Omonia (líder con un punto más), en el encuentro anterior.