El magnífico dato de Luiz Júnior: el portero de LaLiga con un mejor porcentaje de porterías a cero

Luiz Júnior se ha afianzado como portero titular del Villarreal CF. Tal es así que el brasileño es el guardameta con mejor porcentaje de porterías a cero de Primera División en este arranque de temporada 2025/26.

Tras haber disputado siete jornadas de las once que se han jugado, el meta del Submarino suma cuatro partidos con la portería cero, lo que supone un 57 % de porcentaje de porterías a cero en el campeonato.

Así, Thibaut Courtois, el portero con más porterías a cero de la Liga, suma cinco partidos sin recibir gol, pero lo hace en 11 encuentros. Por lo que su tanto por ciento de porterías a cero es del 45,5%, por debajo del guardameta del equipo amarillo.

Otro de los porteros que ha mantenido cuatro porterías a cero esta temporada es Marko Dmitrovic, que suma cuatro porterías a cero en 10 partidos con el Espanyol (40 % de media).

Luiz Júnior, Foyth y Mouriño, héroes defensivos del Villarreal en Mestalla. / Villarreal CF

Jan Oblak tiene también cuatro porterías a cero en 11 partidos, lo que supone un 36 %, un registro menor al del meta groguet.

Cabe recordar que Marcelino ha alternado en la portería entre Luiz Júnior y Arnau Tenas, jugando Luiz Júnior 7 partidos de Liga y 1 de Champions, mientras que Arnau Tenas 3 y 2 .