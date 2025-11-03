El magnífico dato de Luiz Júnior: el portero de LaLiga con un mejor porcentaje de porterías a cero
Con 7 partidos jugados de 11, sus cuatro ‘0’ suponen el 57% de imbatidos en Primera
Luiz Júnior se ha afianzado como portero titular del Villarreal CF. Tal es así que el brasileño es el guardameta con mejor porcentaje de porterías a cero de Primera División en este arranque de temporada 2025/26.
Tras haber disputado siete jornadas de las once que se han jugado, el meta del Submarino suma cuatro partidos con la portería cero, lo que supone un 57 % de porcentaje de porterías a cero en el campeonato.
Así, Thibaut Courtois, el portero con más porterías a cero de la Liga, suma cinco partidos sin recibir gol, pero lo hace en 11 encuentros. Por lo que su tanto por ciento de porterías a cero es del 45,5%, por debajo del guardameta del equipo amarillo.
Otro de los porteros que ha mantenido cuatro porterías a cero esta temporada es Marko Dmitrovic, que suma cuatro porterías a cero en 10 partidos con el Espanyol (40 % de media).
Jan Oblak tiene también cuatro porterías a cero en 11 partidos, lo que supone un 36 %, un registro menor al del meta groguet.
Cabe recordar que Marcelino ha alternado en la portería entre Luiz Júnior y Arnau Tenas, jugando Luiz Júnior 7 partidos de Liga y 1 de Champions, mientras que Arnau Tenas 3 y 2 .
