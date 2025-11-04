La Champions de los mortales empieza ahora para el Villarreal CF. Tras un inicio de Fase de Liga realmente duro, ante tres de los cocos de la competición como son el Manchester City, Juventus de Turín y Tottenham Hotspur, llega la hora de la verdad para el conjunto de la Plana Baixa, que debe sacar en los cinco partidos que le restan la cantidad suficiente de puntos para, como mínimo, quedar entre los 24 primeros.

El equipo de dirige Marcelino García Toral ha sumado un punto de nueve posibles ante rivales de mucha enjundia, por lo que ahora, ante la visita este miércoles al Pafos FC chipriota (18.45 horas, Movistar+), debe comenzar a sumar y, evidentemente, estrenar su casillero de victorias.

Las matemáticas

Con todavía cinco partidos y 15 puntos en juego, el Submarino debe ganar mínimo tres encuentros y, al menos, cosechar un empate para llegar a los 11 puntos que la pasada campaña, en el estreno del nuevo formato de Liga de Campeones, sirvieron para pasar a la ronde de play-offs que disputan a doble partidos los clasificados entre el 9º y el 24º.

Los jugadores del Submarino celebran el gol de Renato Veiga contra la Juventus que supuso un valioso empate para el Villarreal. / GABRIEL UTIEL

Manchester City (finalizó el 22º), Sporting de Lisboa (23º) y Brujas (24º) obtuvieron 11 unidades para clasificarse la pasada temporada, aunque el Dinamo de Zagreb quedó fuera, el 25º, con dicha puntuación, condenándole la diferencia de goles.

Por ello, es importante ante el Pafos ganar y por la mayor cantidad de goles posibles. Los amarillos están dentro de los márgenes, ya que suman dos derrotas, y en la pasada edición hasta 12 equipos pasaron con tres.

El calendario

Ahora el calendario es más amable, teniendo claro que en Champions ningún rival es sencillo. Tras el Pafos, el Villarreal visitará Dortmund, recibirá a Copenhague y Ajax, y terminará en Leverkusen. Probablemente con tres triunfos y un empate bastaría, aunque la ambición en el seno groguet es sumar el máximo de puntos posibles y se sienten capaces de ganar a cualquiera.

El calendario del Villarreal en la Champions League. / Gabriela Espinosa

Árbitro alemán

Para mañana, el árbitro alemán Sven Jablonski será el encargado de dirigir el duelo entre el Pafos y el Submarino en el Limassol Stadium. Será su cuarto partido de Liga de Campeones desde la temporada 23/24.

Contará con sus compatriotas Johann Pfeifer en el VAR, con Sören Storks como asistente. El cuarto árbitro será Tobias Reichel, junto a los asistentes Eduard Beitinger y Lasse Koslowski.

Buenos precedentes

El conjunto de Marcelino, para lograr el objetivo del triunfo, cuenta con los precedentes a su favor ante equipos de Chipre, ya que se impuso al Apollon de Limassol (0-2 y 4-0) en sus dos duelos en la primera fase de la Europa League de la 2014/15.