El entrenador del Pafos Juan Carlos Carcedo elogia al Villarreal y avanza su plan de partido

Fue el segundo entrenador de Unai Emery y conoce al dedillo el fútbol español. El técnico riojano del Pafos Juan Carlos Carcedo (52 años), ve como una oportunidad para su equipo enfrentarse a un rival de la talla del Villarreal:«Nos enfrentamos ante una plantilla fuerte y llevamos dos años y medio trabajando con constancia en esta filosofía. Es importante jugar contra equipos así; es un reto para nosotros y para lo que vendrá en los próximos años», alertó con ambición.

Respecto al planteamiento del partido, señaló que tienen que aprovechar que juegan en casa, tratar de «controlar el balón y ver la respuesta del Villarreal», aunque lo que pretende es «ser competitivos y tratar de conseguir un resultado positivo», concluyó el entrenador del modesto Pafos.

Juan Carlos Carcedo. / SAKIS SAVVIDES

David Goldar reconoce que es un honor

El defensa español David Goldar, por su parte, reconoció que "es un honor" para los jugadores estar en la Liga de Campeones y enfrentarse "a un equipo tan importante como el Villarreal". "Queremos demostrar a nuestros aficionados lo orgullosos que estamos y hacer un buen partido", manifestó.

El zaguero gallego consideró que el cuadro castellonense había "hecho muy buenos partidos últimamente" y destacó que Marcelino García Toral "es un gran entrenador", con un alto nivel.

Aunque recalcó en la dificultad del encuentro, aseguróq ue confían en sus propias fuerzas e intentarán hacer su juego: "Participamos en la Champions League y nuestro objetivo es demostrar en el campo todo lo que hemos aprendido", finalizó.