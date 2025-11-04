El juvenil del Villarreal, a por la tercera victoria seguida en la Youth League ante el Pafos
El encuentro se disputa este miércoles a las 13.00 horas en el Stelios Kyriakides Stadium
Los de Pepe Reina ocupan la 14ª posición con seis puntos
El juvenil del Villarreal CF intentará sumar este miércoles la tercera victoria consecutiva en la UEFA Youth League en el duelo que enfrentará al equipo de Pepe Reina ante el Pafos en el Stelios Kyriakides Stadium desde las 13.00 horas. Este duelo, en tierras chipriotas, llega en un buen momento de juego y de marcadores. El rival suma un triunfo en tres partidos, aunque como local no conoce la victoria.
La escuadra ‘grogueta’ afrontará esta cita tras ganar a la Juventus (1-0) y al Manchester City (2-1) y con la baja de Iker Abad que sigue lesionado. Se sale de la última citación el mediocentro murciano Hugo López, donde seguirá el delantero malagueño Joselillo Gaitán, autor de un golazo ante el City.
El Pafos suma tres puntos en la clasificación tras haber ganado al Kairat Almaty (1-3) y perder frente al Olympiacos (4-0) y el Bayern Münich (0-3). Sobre la marcha, el equipo de Pepe Reina parte como favorito para sumar los tres puntos que habrá en juego este miércoles a partir de las 13.00 horas.
La convocatoria está formada por Pau Polo y Jordi Mata, de porteros; Max Petterson, Álex Palomares, Jorge Casañ, Moussa Diallo y Marc Pla, como defensas; Unai Rodríguez, Seydou Llopis, Manu Portela, Álvaro Alcaide, Moussa Traoré, Joselillo Gaitán, Adrián Vivo, Thiago Albiol y Serigne Ndiaye, como mediocentros; e Iker Adelantado, Julio Arjona, Mauro Roca y Dani Reyes, como delanteros.
- Dos vecinos convierten una ventana en una puerta para colocar su lavadora en el patio del edificio
- Comienzan las obras para construir un nuevo hotel de lujo en primera línea en Benicàssim
- Acepta bajarse el sueldo casi a la mitad para conservar su trabajo hasta jubilarse, pero la empresa le despide al año
- Cinco personas heridas en un accidente entre un coche y el TRAM
- Empresas de China, Japón y Alemania quieren instalarse en Castelló. La zona y a qué se dedican
- Aparecen restos humanos de un cementerio de Castellón en una escombrera en Teruel
- Segunda oportunidad para reabrir un símbolo de Els Ports por 100 euros al mes
- Rescatan en helicóptero al participante en una prueba de montaña en Castellón