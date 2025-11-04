El juvenil del Villarreal, a por la tercera victoria seguida en la Youth League ante el Pafos

El juvenil del Villarreal CF intentará sumar este miércoles la tercera victoria consecutiva en la UEFA Youth League en el duelo que enfrentará al equipo de Pepe Reina ante el Pafos en el Stelios Kyriakides Stadium desde las 13.00 horas. Este duelo, en tierras chipriotas, llega en un buen momento de juego y de marcadores. El rival suma un triunfo en tres partidos, aunque como local no conoce la victoria.

La escuadra ‘grogueta’ afrontará esta cita tras ganar a la Juventus (1-0) y al Manchester City (2-1) y con la baja de Iker Abad que sigue lesionado. Se sale de la última citación el mediocentro murciano Hugo López, donde seguirá el delantero malagueño Joselillo Gaitán, autor de un golazo ante el City.

El Pafos suma tres puntos en la clasificación tras haber ganado al Kairat Almaty (1-3) y perder frente al Olympiacos (4-0) y el Bayern Münich (0-3). Sobre la marcha, el equipo de Pepe Reina parte como favorito para sumar los tres puntos que habrá en juego este miércoles a partir de las 13.00 horas.

Pepe Reina, ante el Manchester City. / GABRIEL UTIEL BLANCO

La convocatoria está formada por Pau Polo y Jordi Mata, de porteros; Max Petterson, Álex Palomares, Jorge Casañ, Moussa Diallo y Marc Pla, como defensas; Unai Rodríguez, Seydou Llopis, Manu Portela, Álvaro Alcaide, Moussa Traoré, Joselillo Gaitán, Adrián Vivo, Thiago Albiol y Serigne Ndiaye, como mediocentros; e Iker Adelantado, Julio Arjona, Mauro Roca y Dani Reyes, como delanteros.