Marcelino advierte sobre el Pafos-Villarreal: "¿Somos mejores? Sobre el papel sí, pero eso no te garantiza ganar"

Con la mentalidad que ha inculcado desde que regresó al Submarino y con la ambición marcada desde el club, Marcelino García Toral ha analizado este martes cómo afronta el Villarreal CF su trascendental partido de la 4ª jornada de la Champions League de este miércoles ante el Pafos en Limassol (18.45 horas, Movistar+).

Consciente de que no hay margen de error, el preparador asturiano confesaba que "venimos con la ilusion de lograr la primera victoria, la cual se nos ha negado habiéndola merecido".

Al respecto del duelo, Marce lo tiene claro: "No va a ser sencillo, pero venimos con la intención de conseguir ese triunfo que se nos está resistiendo. Tenemos nivel, capacidad y convicción".

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal CF, durante la rueda de prensa en el Limassol Stadium. / Ismael Mateu

Necesitados

Sobre las urgencias clasificatorias, con solo un punto, dejó constancia de las necesidades del equipo. "Estamos obligados a ganar como en todos los partidos. Pero esto es la Champions y ganar en esta competición fuera de casa no es nada sencillo", remarcó.

No considera que, pese a la hipotética debilidad del rival, vaya a ser un encuentro cómodo. "Decir que este partido es más factible que los tres anteriores es una realidad, pero debemos respetar al rival, que tiene muy buen nivel. Tenemos que estar concentrados todo el partido, rendir al máximo de nuestro nivel durante los 90 minutos y ser constantes", dijo.

"No podemos relajarnos minuto alguno por pensar que el rival tiene menos potencial que los oponentes anteriores. Sería un gran error pensar en que el partido está ganado antes de jugarlo", añadió.

Marcelino (i), junto a Dani Parejo (d), capitán del Villarreal, durante la rueda de prensa en el Limassol Arena. / Ismael Mateu

Prueba de fuego

Sin duda, el choque de este miércoles es un examen para los groguets: "Este encuentro es una prueba de madurez. Nosotros no tenemos la obligación de ganar, sino de jugar al máximo nivel y optimizar al máximo todo nuestro potencial. No gana siempre el que juega mejor".

"Tenemos la obligación siempre de demostrar que estamos al máximo de nuestro nivel. Estamos demostrando en todas las competiciones que podemos rendir a nuestro máximo nivel, por lo que creo que tenemos opciones reales de ganar ante el Pafos", añadió.

Y considera que el Villarreal está capacitado para pasar a a las rondas eliminatorias: "Creo que estamos en condiciones de entrar entre los 24 primeros, pero eso debemos demostrarlo en el campo, siempre respetando al rival y jugando con convicción y al máximo de nuestras posibilidades. Competir al máximo es nuestra obligación".

Marcelino, entrenador del Villarreal, a la llegada del Submarino a Chipre. / Villarreal CF

Sin excusas

En cuanto al calor que se espera el miércoles y la hora del partido, no quiere excusas. "No me preocupa el calor. Respetamos al rival, sabemos que habrá 26º, pero son circunstancias de la competición. Y dentro de ello debemos dar el máximo, ser eficaces en defensa, tener el partido controlado, generar muchos ataques y ser equilibrados. No me preocupan las circunstancias externas del partido"

"Afortunadamente estamos en Champions y hemos demostrado en los partidos un grandísimo nivel, a excepción de la primera parte del partido ante el City", insistió, reiterando que "tengo la sensación de que va a ser un partido difícil, de bastante disputa, de segundas jugadas....".

Y elogió la actitud del rival: "Ellos intentan presionarte, estar muy encima y practican bien tanto el ataque como el contraataque. A su vez, es un equipo que defiende bien y encaja poco. De hecho, en los dos partidos como visitante de esta Champions, jugando con diez, dejó la portería a cero. Perdió por goleada ante el Bayern pero ese rival es de otro nivel".

Marcelino (c) y Parejo (d), junto al director de comunicación del Villarreal CF, Hernán Sanz (i), en el Limassol Stadium. / Ismael Mateu

"El acierto será determinante, los pequeños detalles son los que van a definir un partido que insisto, será complicado"

Conoce al técnico rival

Sobre Juan Carlos Carcedo, entrenador español del Pafos, destacó su preparación. "Conozco a Carcedo, nos hemos enfrentado muchas veces. Estuvo muchos años con Unai (Emery) y nos conocemos bien. Considero que tengo mejores futbolistas que los que tiene él, nuestra liga es mucho más competitiva y un presupuesto más alto, pero todo eso no te garantiza ganar. Somos un equipo, sobre el papel, superior al suyo, pero eso hay que demostrarlo en el campo en 90 minutos", recalcó.

"Celebramos las Bodas de Oro, estaría bien ganar el partido 50 en Champions. Lo realmente importante es sumar los tres puntos y ponernos con cuatro puntos en la tabla y comenzar a escalar posiciones", destacó para terminar, elogiando a "David Luiz, un jugador muy conocido, con una gran historia detrás y mucho nivel. Aportará experiencia y capacidad. Es uno de sus referentes y me quedaré corto por lo que diga, ya que es un gran futbolista".