Parejo apunta al triunfo del Villarreal ante el Pafos: "La superioridad debemos demostrarla en el campo"

Tiene la experiencia de ser uno de los futbolistas con mayor trayectoria en la actual plantilla del Villarreal CF y sabe que el duelo de este miércoles ante el Pafos FC, correspondiente a la 4ª jornada de la Champions League no será nada sencillo. Dani Parejo ha reconocido este martes que espera "un partido duro y difícil". "Si están en esta competición es por algo. Les gusta tener el balón y atacar, no será un rival sencillo", expuso.

Un centrocampista groguet que ha estudiado a su rival, de hecho tiene relación con su técnico, Juan Carlos Carcedo. "Conozco bien a Carcedo. Coincidí con él en el Valencia, donde era el segundo de Emery. Ahora tiene su propio sello y en el Pafos está demostrando una forma de jugar ambiciosa y con la intención de ser siempre protagonista en los partidos", confesó.

Dani Parejo (d), capitán del Villarreal, junto a Marcelino (i), durante la rueda de prensa en el Limassol Arena. / Ismael Mateu

Merecimientos amarillos

Sobre el papel del Submarino en la Champions, el mediocentro fue claro: "Nos hemos llevado pocos puntos pese a los merecimientos que hemos hecho. Estamos demostrando que tenemos una gran plantilla, en la que podemos hacer grandes cosas tanto en la Champions, LaLiga como en la Copa del Rey".

Parejo es consciente de que ante el Pafos solo vale el triunfo. "Tenemos que echar el resto en los partidos que quedan antes del parón. Sabemos la importancia de este encuentro y no pensamos en otra cosa que no sea lograr la victoria", dijo.

Dani Parejo, capitán del Villarreal, durante su comparecencia en el Limassol Arena. / Ismael Mateu

En buena línea

Incluso aboga por aprovechar el buen momento del equipo. "Estamos en una buena dinámica, con buenos resultados y jugando muy buenos partidos en las tres competiciones. Pero nuestra supuesta superioridad hay que demostrarla en el campo", remarcó.

"El Pafos es un buen rival y par ganarle habrá que competir al máximo y hacer las cosas muy bien", finalizó el cerebro del Villarreal.