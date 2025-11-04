El Villarreal ya está en Chipre: está es la convocatoria de Marcelino para el partido clave ante el Pafos
El técnico asturiano tiene a toda su plantilla disponible, a excepción de las bajas de larga duración, para el trascendental partido de este miércoles contra el Pafos
Han viajado el presidente Fernando Roig y el consejero delegado Fernando Roig Negueroles
El Villarreal CF ya está en Chipre. La expedición amarilla ha aterrizado este martes cerca de las 15.00 horas en España en el aeropuerto de Larnaca y se concentra en el Parklane, a Luxury Collection, a 15 kilómetros de Limassol y a 25 del Limassol Stadium, escenario del partido este miércoles contra el Pafos FC (18.45 horas) en la cuarta jornada de la UEFA Champions League.
El presidente Fernando Roig y el consejero delegado Fernando Roig Negueroles han liderado la expedición del Submarino. También han viajado el director del fútbol Miguel Ángel Tena y el embajador del club Marcos Senna. Esta tarde el equipo se ejercitará en el estadio del partido y comparecerán ante los medios Marcelino García Toral y el capitán Dani Parejo.
La convocatoria de Marcelino
Marcelino, salvo los lesionados de larga duración Logan Costa, Willy Kambwala y Pau Cabanes, cuenta con todo la plantilla al completo y 24 futbolistas han viajado a la isla de Chipre. Y así, el Submarino ya tiene todos sus sentidos puestos en el importantísimo duelo ante el conjunto chipriota, donde buscará sumar la primera victoria en esta edición de la UEFA Champions League.
