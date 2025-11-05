¿Eres aficionado del Villarreal? ¿Vas a viajar a Dortmund para la Champions?... ¡Esto te interesa!

Tras el partido en Chipre ante el Pafos FC correspondiente a la 4ª jornada de la presente edición de la Liga de Campeones de este miércoles, el Villarreal CF visitará uno de los templos más calientes del fútbol europeo en la 5ª jornada de la Champions League, el Signal Iduna Park, donde los groguets se medirán el Borussia de Dortmund.

En el coliseo germano, el conjunto de Marcelino García Toral se enfrentará a un equipo de los más potentes de Alemania, que siempre hace valer el factor local. Un duelo que tendrá lugar el martes 25 de noviembre a las 21.00 horas (Movistar+).

Para dicho compromiso, el club de la Plana Baixa tiene reservadas 950 localidades para sus aficionados, más un grupo de otras 100 de intercambio por cortesía entre entidades, por lo que serán más de 1.000 los incondicionales amarillos en suelo alemán.

Galería: Búscate en la previa del Villarreal-Rayo Vallecano / Manolo Nebot

Viaje de la AVP desde Castellón

Este miércoles, la Agrupación de Penyes del Villarreal CF (APV) ha dado a conocer las últimas novedades del desplazamiento masivo de seguidores que ha organizado con motivo de tan importante encuentro de Champions.

Cabe recordar que el viaje cuesta 380 euros más otros 50 euros por la entrada al partido. Finalmente, la salida tendrá lugar a las 8.00 horas desde el Aeropuerto de Castellón, con destino el Aeropuerto de Colonia (Alemania). En el pack entra el desplazamiento en autobús desde Colonia a Dortmund, y tras el partido desde el Signal Iduna Park hasta el Aeropuerto de Colonia.

Desde la APV se informa que aquellos que habían contratado desplazamiento en autobús desde Vila-real al Aeropuerto de Valencia, desde donde primeramente se iba a producir el vuelo, se les procederá a la devolución del dinero. A su vez, se recuerda que todavía quedan plazas disponibles. Los interesados pueden informarse en la APV o sus redes sociales.