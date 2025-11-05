La crónica | El juvenil del Villarreal pone la directa con su tercer triunfo consecutivo (0-2)

El juvenil del Villarreal sumó la tercera victoria consecutiva en la UEFA Youth League y se instala en la zona alta de la tabla. El equipo de Pepe Reina superó por la mínima al Pafos de Chipre, gracias a los goles anotados por Julio Arjona en el minuto 7 y Serigne N'Diaye en el 95. Un encuentro muy intenso y donde la escuadra ‘grogueta’ llevó la voz cantante durante muchos minutos.

Julio Arjona celebra su tempranero gol en el campo del Pafos. / Villarreal CF

Los vila-realenses apretaron pronto y a los siete minutos el delantero albaceteño Julio Arjona, al aprovechar un buen pase de Iker Adelantado. Un gol que agitó un poco partido. Los chipriotas, muy intensos, buscaron el gol de la igualada en la portería de Pau Polo.

Los muchachos de Pepe Reina estuvieron muy seguros en el campo y, además, en remates de Joselillo Gaitán, Mauro Roca, Julio Arjona o Iker Adelantado estuvieron a punto de ampliar la diferencia.

El delantero Mauro Roca pelea un balón con dos futbolistas del equipo chipriotoa. / Villarreal CF

Segunda parte

Los minutos fueron pasando y el 0-1 seguía reflejado en el marcador. Tocada buscar el segundo tanto para evitar problemas de última hora. El encuentro tuvo menos continuidad. Las llegadas no eran tan claras y el conjunto chipriota tampoco pisaba con excesiva frecuencia el área amarilla. Con el tiempo más que cumplido (min. 95) Serigne N'Diaye firmó el 0-2 a pase de Llopis, para asegurar la victoria.

La próxima cita para el juvenil del Villarreal se marchará al miércoles 26 frente al Borussia Dormund, a partir de las 16.00 horas en el Dormund Brackel Training Ground.

Ficha técnica:

-0- Pafos: Petrov; Ignatiadis, Skafi, Ioannov; Siderenios, Stephannou (Kolotas, min. 87), Michael (Christofi, min. 89), Christoforou (Kyprianou, min. 72), Tsivikos (Papastylianou, min. 87); David Ferrer (Karypidis, min. 72) y Mavroudis.

-2- Villarreal: Pau Polo; Palomares, Diallo (Marc Pla, min. 46), Max Petterson; Casañ, Manu Portela (Alcaide, min. 46), Unai (Traoré, min. 72), Mauro Roca (Serigne N'Diaye, min. 87); Iker Adelantado, Julio Arjona (Llopis, min. 72) y Gaitán.

Goles: 0-1. Min. 7: Julio Arjona. 0-2. Min. 95: Serigne N'Diaye.

Árbitro: Pavle Ilic (Serbia). Amonestó al local Michael, Skafi e Ioannou; y a los visitantes Diallo, Julio, Traoré y Marc Pla.

Campo: Stelios Kyriakides Stadium.

Entrada: 600 espectadores.