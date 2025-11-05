En directo | Arranca el partido con ataques para ambos equipos

El Villarreal CF se está midiendo al Pafos en la cuarta jornada de la fase de fase de Liga de la UEFA Champions League.

Sigue el minuto a minuto de este partido en Mediterráneo.

LA QUE HA PERDONADO PAPE, MIN. 9 (0-0) | No definió el senegalés en un mano a mano claro. Buen inicio del Submarino.

NO LA ENGANCHA MIKAUTADZE, MIN. 5 (0-0) | Por los pelos, estaba solo el georgiano pero no logró rematar. La segunda para el Submarino en este tramo inicial.

RUEDA EL BALÓN EN PAFOS Y EMPIEZA EL PARTIDO CON ALTERNATIVAS | Probó fortuna el Pafos y se marchó arriba, al igual que el tiro de falta de Nicolas Pepe. Arranca el partido con ocasiones en ambos bandos.

LOS SEGUIDORES DEL PAFOS, CON LOS SUYOS | Los más bulliciosos del Pafos, en el fondo sur. Hay que recordar que Pafos está a 67 kilómetros de Limassol. Los seguidores del Pafos. / ISMAEL MATEU

CHARLA PREVIA DE DANI PAREJO, A PUNTO DE ARRANCAR EL PARTIDO | Charla motivadora de Dani Parejo antes del partido. Parejo, en la charla previa. / ISMAEL MATEU

YA CALIENTA EL SUBMARINO | Los once titulares se ejercitan en el Limasson Stadium a 20 minutos para que arranque el partido.

TIRAMOS DE MEMORIA... ¿CUÁL FUE LA ÚLTIMA VICTORIA DEL VILLARREAL EN CHAMPIONS? Seguro que lo recuerdan. Fue el 6 de abril de 2022 en los cuartos de final contra todo un Bayern de Múnich, con victoria por 1-0 con gol de Danjuma. Este miércoles, el Submarino buscará una nueva victoria en Champions.

PRIMERA ALEGRÍA DEL DÍA, PARA EL VILLARREAL JUVENIL | Los de Pepe Reina van como un tiro y ya suman 9 puntos. Los jóvenes del Submarino vencieron por 0-2 al Pafos y se asientan en la zona noble de la clasificación, luchando por el top 8 que da acceso a octavos de final.

A PESAR DE LA LEJANÍA, EL VILLARREAL NO ESTARÁ SOLO | Un grupo de groguets en Limassol para animar al Submarino. Un grupo de groguets en Limassol para animar al Submarino. / ISMAEL MATEU