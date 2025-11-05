Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Pafos-Villarreal

En directo | Arranca el partido con ataques para ambos equipos

El conjunto amarillo se mide desde las 18.45 horas al conjunto chipriota con el único objetivo de sumar los tres puntos y dar un paso hacia delante en esta edición de la Champions League

Charla previa de Dani Parejo.

Charla previa de Dani Parejo. / ISMAEL MATEU

Ismael Mateu

Aitor Aguirre

Limassol | Vila-real

El Villarreal CF se está midiendo al Pafos en la cuarta jornada de la fase de fase de Liga de la UEFA Champions League.

Sigue el minuto a minuto de este partido en Mediterráneo.

