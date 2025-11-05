La previa de la Champions: El Villarreal debe hacer valer su estatus europeo en Chipre

Sin margen de error y con la obligatoriedad de ser un doble semifinalista de Champions League y campeón de la Europa League. Este miércoles por la tarde el grande es el Villarreal CF y no puede fallar. El conjunto de Marcelino García Toral visita al, en teoría, rival más asequible de la Fase de Liga de la presente edición de la Liga de Campeones, el Pafos FC. Un novato en estas lides internacionales y que no juega ni en su propio estadio.

El conjunto chipriota recibe al Submarino en el Limassol Stadium (18.45 horas, Movistar+), en un duelo en el que los del técnico español Juan Carlos Carcedo no tienen nada que perder, ya que cualquier resultado que no sea la derrota será celebrado como una gesta, mientras que los groguets deben ganar sí o sí para comenzar a escalar posiciones en busca de entrar en el top-24, que da acceso a los play-offs.

Mourinho e Ilias Akhomach. / VILLARREAL CF

Otra responsabilidad

Nadie en el seno amarillo escurre el bulto. La mentalidad de la entidad y del cuerpo técnico es ambiciosa, y los jugadores lo saben desde que firman por el club. Es por ello que la exigencia en un encuentro como el de este miércoles es máxima.

Ante el Tottenham, el multimillonario club inglés en casa era favorito, y en La Cerámica frente a Juventus y Manchester City, dos de los clubs más importantes del mundo, poco se le podía exigir a un Submarino que cierto es que ha dado la cara en los tres encuentros de esta Champions y tendría que tener más puntos en su casillero.

Georges Mikautadze durante el entrenamiento. / VILLARREAL CF

Con todo

Pero en el fútbol ya se sabe que la cosa no va de merecimientos, sino de realidades. Y la actualidad marca que el punto que llevan los groguets es insuficiente. Toca sumar de tres en tres para aspirar a un objetivo más que real que es el de pasar a las rondas eliminatorias.

Para ello, Marcelino va con todo, con la idea de plantear un equipo lo más competitivo y ofensivo posible que salga a ganar desde el pitido inicial en suelo chipriota.

Con las únicas bajas de los lesionados de larga duración (Logan Costa y Kambwala), el entrenador del Submarino tiene un amplio abanico de opciones y se prevé que puedan haber hasta cinco novedades con respecto a la alineación que puso ante el Rayo Vallecano.

Así, todo hace indicar que Luiz Júnior se mantendrá en la portería, aunque no se descarta a Arnau Tenas. En la zaga, parecen fijos Mouriño, Foyth y Renato Veiga, mientras que en la banda izquierda regresaría Sergi Cardona.

Los posibles onces titular de Pafos y Villarreal. / Ismael Mateu

En el centro del campo, en busca de mayor fluidez y canalización de juego, Dani Parejo levará la batuta en el doble pivote, muy probablemente que junto a Pape Gueye. Por los costados, Nicolas Pepe ejercerá de extremo por la derecha, estando la duda de si por la izquierda mantendrá a Comesaña en el once, en excelente momento de forma, o apostará por la verticalidad del canadiense Buchanan.

Y para la delantera, Ayoze Pérez pelea por un puesto con Gerard Moreno, sin descartar a los dos como dupla, con muchas opciones para Oluwaseyi de salir de inicio.

Toca ganar, toca dar un paso al frente y hacer valer el estatus europeo del Villarreal en Chipre.