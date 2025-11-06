Ayoze Pérez entona el mea culpa de la plantilla del Villarreal por la derrota en Chipre

Decepcionados y con el semblante desencajado por la derrota inesperada. Así se marcharon los futbolistas del Villarreal CF del Limassol Stadium tras el varapalo sufrido en la Champions League el pasado miércoles ante el Pafos FC, una derrota por 1-0 que escoció a la plantilla, la cual es consciente del sonrojante papel en Chipre y entona el mea culpa.

El portavoz del Submarino fue Ayoze Pérez, un futbolista que da la cara, como también hizo en Londres tras perder ante el Tottenham, y nunca escurre el bulto. “Fuimos a Chipre con la convicción de la importancia que supondría sumar los tres puntos, pero el equipo no hizo lo suficiente para ganar. Ellos hicieron su partido y nosotros no conseguimos generar peligro de tres cuartos en adelante”, indicó.

Ayoze Pérez, junto a David Goldar en el Pafos-Villarreal. / SAKIS SAVVIDES

El canario dejó claro qué le faltó al conjunto groguet: “Pese a que empezamos bien el partido con dos buenas ocasiones, bastante claras y que pudieron haber marcado la diferencia para el resto del partido, no fue así y no fuimos capaces de crear las suficientes ocasiones para habernos llevado la victoria. Se intentó, pero no hubo forma”.

Su análisis

Para Ayoze, los amarillos sabían qué les esperaba en Chipre. “No teníamos más presión por la teórica inferioridad de potencial del rival. Nosotros respetamos esta competición y cualquier equipo que está en ella sabemos que te puede complicar”, expuso.

“Cada rival plantea los partidos a su manera. Todos los equipos nos estudiamos los unos a los otros, y nunca hay un encuentro fácil a estos niveles”, añadió, remarcando que “lamentablemente nos faltó un plus de cara a crear más en campo contrario y de ahí el resultado”.

La plantilla del Pafos celebra el triunfo ante el Villarreal. / SAKIS SAVVIDES

Sin duda, los jugadores sienten que defraudaron a club y afición. “Obviamente que nos fuimos decepcionados. Cuando pierdes siempre es motivo de decepción, ya que teníamos mucha fe en conseguir los tres puntos al ser un partido tan importante. Ganando nos hubiéramos puesto en una posición muy buena en la tabla y, bueno, no lo logramos y el equipo en ese sentido falló”, argumentó el ‘guanche’.

Sensato con el rival

Un ariete tinerfeño que no puso pero alguno al rácano y defensivo fútbol del Pafos: “A ellos no les podemos reprochar nada. Utilizaron sus armas al igual que nosotros usamos las nuestras. Jugaron con las líneas muy cerradas, con marcas al hombre a nuestros futbolistas de enganche que generan el fútbol ofensivo y buscando alguna contra o centro lateral en busca de sacar algo positivo. Al final lo lograron de estrategia, como fue el gol, siendo además en un momento muy clave. Y encima, a raíz de ello dieron todavía un paso más atrás y defenderse con todo lo que tenía”.

La clave estuvo en la carencia de ideas ofensivas. “Nos faltó mayor fluidez y claridad para poner al Pafos en apuros tras encajar el gol. Nos costó un poco reaccionar al vernos por debajo en el marcador y no logramos marcar y nos fuimos con el cero a nuestro favor”, matizó.

Juan Foyth, agachado y resignado tras la derrota del Villarreal ante el Pafos. / SAKIS SAVVIDES

La clasificación

Pensando en el futuro, el delantero amarillo es consciente de las dificultades que tendrán para clasificarse, pero aboga por la reacción en la recta final de la fase de liga: “Al no sumar en Chipre se nos complica la clasificación un poco más. Quedan cuatro partidos, todos igual de importantes que los anteriores y el equipo lo intentará hasta el final. Veremos las matemáticas hasta dónde dan, pero que nadie dude que lo vamos a pelear al máximo, aunque sea complicado”.

“La realidad es que, aunque hayamos merecido más puntos, los resultados son los que son y la clasificación así lo demuestra. Nos ha faltado ese plus hasta ahora de conseguir resultados por encima de los merecimientos realizados por el juego”, finalizó un realista Ayoze Pérez.