Los dardos de Marcelino tras la durísima derrota del Villarreal en Pafos

Hay derrotas que duelen y la de ayer fue una de ellas. Marcelino compareció en rueda de prensa con un sabor amargo y no se mordió la lengua en su análisis de la derrota inesperada del Villarreal CF contra el Pafos. «No hemos hecho casi nada de lo que habíamos planteado. El equipo ha sido lento, previsible y cuando sucede eso no metes gol. El segundo tiempo salimos con poca intensidad y hay que felicitar al Pafos porque ganó merecidamente», disparó de primeras el técnico amarillo.

Un Marcelino dolido que no entendía la actuación de los suyos en un partido tan importante: «El equipo estaba respondiendo bien. De vez en cuando ocurre una desatención. No pensaba que iba a ser en Champions, sí en Liga o en Copa, como el año pasado en Pontevedra. Hay que asumir que no hemos estado a la altura y solo queda pedir perdón al club y la afición».

Marcelino, en Chipre, contrariado tras la derrota. / Efe

Decepcionado con el equipo

En la ronda de preguntas, Marcelino añadió que «es difícil de explicar» e incluso apuntó que «las dos primeras ocasiones contra el City o el Tottenham las hubieran marcado», aludiendo que en ningún partido estuvieron enchufados al partido. «No parecía que estábamos jugando la Champions y el rival optimizó sus opciones defendiendo muy bien y aprovechando su única ocasión»

A su vez, lamentó la falta de claridad de los suyos a la hora de generar ocasiones: «Del minuto 10 al 45 no tiramos a puerta ni hicimos ocasiones. Para ganar hay que estar a tu máximo nivel y estuvimos muy alejados. Luego quieres y no puedes, nos ha faltado humildad y respeto al Pafos», expresó.

Marcelino, contrariado tras una falta sobre Pepe. / ISMAEL MATEU

Las opciones disminuyen

Una derrota que sitúa al Villarreal en una posición complicada, con tan solo un punto en cuatro partidos y sin prácticamente margen de error en el ecuador de esta fase de Liga: «Era un partido no determinante, pero sí muy importante. No debemos perder así. Lo justo es pedir perdón por lo que hemos hecho, prácticamente desde el minuto 1 al 90. La humildad es un factor importante y te ayuda a esconder tus defectos y mostrar tus virtudes. Hoy (ayer) no tuvimos muchas», finalizó un Marcelino que se marchó muy contrariado del Limasson Stadium. n