El Espanyol tendrá que pagar si quiere utilizar a Romero y Terrats ante el Villarreal... ¡Te contamos las cantidades!

Sin tiempo para lamentar la derrota del pasado miércoles en Chipre en la Liga de Campeones, el Villarreal CF ya debe cambiar el chip y ponerse a pensar en LaLiga, donde el conjunto que dirige Marcelino García Toral ocupa una excelente tercera posición, con 23 puntos, solo por detrás de Real Madrid (30) y Barcelona (25).

El conjunto de la Plana Baixa aterrizó en Manises pasadas las 6.00 horas de esta pasada madrugada, ejercitándose tras ellos a media mañana con vistas a realizar una sesión regenerativa para los titulares en Limassol y más intensa para los suplentes.

La competición no para y el equipo tampoco, por lo que Marcelino y sus ayudantes tienen claro que parte del éxito en jornadas venideras pasará por la gestión de las cargas de trabajo sobre sus futbolistas, debido la alta exigencia que supone disputar en el presente ejercicio la Champions League.

Ramón Terrats, jugador del Villarreal cedido en el Espanyol. / CLEMENS BILAN

Rival de nivel

El Submarino, por tanto, ya piensa en su inminente compromiso doméstico, que tendrá lugar mañana en el RCDE Stadium de Cornellà, en el que los amarillos visitarán al Espanyol, duelo que arrancará a las 21.00 horas.

Un rival que está siendo una de las grandes revelaciones de la temporada, ocupando a 6ª plaza, en puesto de Europa League, con 18 puntos, a solo 5 de los groguets. Un oponente que está practicando buen fútbol y que hace de su feudo un fortín.

Cláusulas del miedo

La plantilla que dirige Manolo González cuenta con dos jugadores cedidos por el Villarreal CF, como son el lateral izquierdo Carlos Romero (préstamo simple) y el centrocampista Ramón Terrats (con opción de compra), dos jugadores que están en los planes del técnico, con matices, y que tienen cláusula del miedo. Es decir, si el Espanyol quiere que jueguen tendrá que abonar una cantidad económica.

Carlos Romero, jugador del Villarreal cedido por el Espanyol. / Enric Fontcuberta

Mediterráneo ha podido saber que existen dichas cláusulas para ambos futbolistas tanto en Cornellà como en la segunda vuelta en Vila-real. Así, si quieren que juegue Romero, titular en la banda izquierda de la zaga, el conjunto blanquiazul deberá abonar 125.000 euros en cada uno de los encuentros en los que lo utilice frente a los de la Plana Baixa.

A su vez, por Ramón Terrats la cantidad es más alta, un total de 250.000 euros por partido, aunque el catalán es utilizado muchos menos minutos, entrando en las segundas partes.

Todo hace indicar que el Espanyol no hará efectivas dichas cláusulas por Romero y Terrats, salvo giro inesperado por petición expresa de González, al menos en el inminente partido de este sábado en Cornellà.