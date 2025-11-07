En directo | Espanyol-Villarreal: El Submarino, a pasar página de Chipre

En el fútbol no hay tiempo para rumiar y sí para reaccionar. El Villarreal afronta este sábado (21.00 horas) la 12ª jornada LaLiga EA Sports ante el Espanyol, rival que espera al Submarino con los colmillos afilados y que se ha confirmado como una de las revelaciones de este curso. Los de Marcelino, terceros en Liga, llegan heridos tras la dolorosa derrota contra el Pafos.

Sigue el minuto a minuto en Mediterráneo.

MANOR SOLOMON, BAJA Y MOURIÑO, DUDA POR UN GOLPE EN EL TOBILLO | El israelí tiene unas molestias en la espalda y tampoco viajará con su selección. El uruguayo es duda hasta última hora y este viernes no ha entrado. Su lugar lo podría ocupar Foyth, entrando Rafa Marín en la zaga.

LA RUEDA DE PRENSA PREVIA | Marcelino ha analizado el duelo ante el Espanyol y también ha expresado como está el equipo tras la derrota en Chipre. Aquí puedes ver la rueda de prensa al completo.

EL PRECEDENTE ANTE EL ESPANYOL | El pasado curso, ambos duelos fueron muy duros. Marcelino se llevó el gato al agua contra Manolo en los dos encuentros. En Cornellà, un doblete de Ayoze le dio la vuelta al partido. En La Cerámica, un solitario gol de Yeremy Pino decidió el encuentro... que fue aplazado justo antes de arrancar debido a las condiciones meteorológicas.