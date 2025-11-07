En Directo
En directo | Espanyol-Villarreal: El Submarino, a pasar página de Chipre
El conjunto amarillo vuelve a LaLiga después del mazazo en Champions contra el Pafos
Los de Marcelino se miden a un duro rival en un estadio complicado el RCD Stadium
En el fútbol no hay tiempo para rumiar y sí para reaccionar. El Villarreal afronta este sábado (21.00 horas) la 12ª jornada LaLiga EA Sports ante el Espanyol, rival que espera al Submarino con los colmillos afilados y que se ha confirmado como una de las revelaciones de este curso. Los de Marcelino, terceros en Liga, llegan heridos tras la dolorosa derrota contra el Pafos.
Sigue el minuto a minuto en Mediterráneo.
MANOR SOLOMON, BAJA Y MOURIÑO, DUDA POR UN GOLPE EN EL TOBILLO | El israelí tiene unas molestias en la espalda y tampoco viajará con su selección. El uruguayo es duda hasta última hora y este viernes no ha entrado. Su lugar lo podría ocupar Foyth, entrando Rafa Marín en la zaga.
LA RUEDA DE PRENSA PREVIA | Marcelino ha analizado el duelo ante el Espanyol y también ha expresado como está el equipo tras la derrota en Chipre. Aquí puedes ver la rueda de prensa al completo.
EL PRECEDENTE ANTE EL ESPANYOL | El pasado curso, ambos duelos fueron muy duros. Marcelino se llevó el gato al agua contra Manolo en los dos encuentros. En Cornellà, un doblete de Ayoze le dio la vuelta al partido. En La Cerámica, un solitario gol de Yeremy Pino decidió el encuentro... que fue aplazado justo antes de arrancar debido a las condiciones meteorológicas.
BUENASS TARDES | Bienvenidos al minuto a minuto de este Espanyol-Villarreal. El Submarino vuelve a la Liga con el objetivo de olvidar el mazazo de la Champions League y seguir con la excelente dinámica en Liga, donde es tercero con 23 puntos.
