En directo | Espanyol-Villarreal: El Submarino, a pasar página de Chipre

El conjunto amarillo vuelve a LaLiga después del mazazo en Champions contra el Pafos

Los de Marcelino se miden a un duro rival en un estadio complicado el RCD Stadium

El Villarreal se mide al Espanyol este sábado.

El Villarreal se mide al Espanyol este sábado. / MEDITERRÁNEO

Aitor Aguirre

Vila-real

En el fútbol no hay tiempo para rumiar y sí para reaccionar. El Villarreal afronta este sábado (21.00 horas) la 12ª jornada LaLiga EA Sports ante el Espanyol, rival que espera al Submarino con los colmillos afilados y que se ha confirmado como una de las revelaciones de este curso. Los de Marcelino, terceros en Liga, llegan heridos tras la dolorosa derrota contra el Pafos.

Sigue el minuto a minuto en Mediterráneo.

