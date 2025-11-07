Informe: La consecuencias de la derrota del Villarreal en Chipre, a por el más difícil todavía en la Champions

La dolorosa e inesperada derrota cosechada por el Villarreal CF en Chipre el pasado miércoles complicó, y mucho, el pase a la ronda de play-off previa a los octavos de final de la Champions League. El flojo nivel ofrecido por el equipo, la falta de mordiente e intensidad provocaron que un rival muy inferior en cuanto a presupuesto y potencial deportivo, como es el Pafos FC le infligiera un 1-0 que convierte la clasificación a la siguiente ronda en casi una proeza.

Restan cuatro jornadas y el Submarino debe sumar un mínimo de 10 puntos en la tabla, siendo 11 lo ideal para tener posibilidades de poder pasar a las citadas eliminatorias.

David Luiz se abrazo con varios jugadores del Pafos tras ganarle al Villarreal. / CHARA SAVVIDOU

Pérdida económica

La derrota en Limassol no provocó solo el sonrojo de caer ante un rival que no jugaba ni en su propio estadio, sino que priva al club de la Plana Baixa de ingresar los 2,1 millones de euros que se lleva cada equipo por victoria en la presente edición de la Liga de Campeones.

Cabe recordar que cada conjunto solo por participar en esta fase de liga de la Champions 2025/26 un fijo de 18,6 millones, al que habrá que añadirle lo que logra por ganar (2,1M) o por cada empate (700.000 euros), junto al dinero a percibir por la posición en la clasificación final (desde 0,7 el 36º hasta los 10 millones el 1º) y el bonus por coeficiente y el llamado market pool.

Es por ello que no solo por el plano deportivo dolió en el seno amarillo la derrota en suelo chipriota, sino por la pérdida de una cuantía económica importante.

Juan Foyth, agachado y resignado tras la derrota del Villarreal ante el Pafos. / SAKIS SAVVIDES

La gesta

A partir de ahí, al margen del papel del equipo tanto en LaLiga como en la Copa del Rey, el Villarreal debe sacar la calculadora para pensar cómo lograr clasificarse entre los 24 primeros en la tabla final de la fase de liga.

Lo ideal sería lograr la gesta de encadenar cuatro triunfos en los cuatro partidos que quedan. Con ello, unido al punto que suman, los amarillos alcanzarían las 13 unidades, cifra que muy posiblemente le daría el pase.

El calendario de la Champions League 2025/26 del Villarreal CF. / Gabriela Espinosa

De no ser posible, con tres victorias y un empate se llegaría a los 11 puntos, cantidad que bastó la pasada campaña para clasificarse, a excepción del Dinamo de Zagreb, que se quedó fuera por diferencia de goles con la mencionada cantidad.

Y el otro caso que daría opciones de pase estaría en obtener tres victorias, con un duelo perdido, lo que otorgaría 10 puntos, que quizá esta campaña sirva.

Pape Gueye, hundido tras la derrota del Villarreal ante el Pafos. / CHARA SAVVIDOU

El calendario

El resto de situaciones no le darían, a buen seguro, al Submarino para sellar el pase, recordando que su próxima salida es al campo del Borussia Dortmund (25 de noviembre, 21.00 horas), que el 10 de diciembre recibirá al Copenhague en La Cerámica (18.45 h), mientras que ya en el 2026, el 20 enero se medirá en casa ante el Ajax de Amsterdam (21.00 h) y cerrará su participación el 28 enero en Leverkusen frente al Bayer (21.00 horas).

El Villarreal tendrá que ir a por el más difícil todavía en la Champions League.