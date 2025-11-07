Marcelino, del duro discurso contra el Pafos al Espanyol-Villarreal

El Villarreal CF visita este sábado, 8 de noviembre del 2025 (21.00 horas), al RCD Espanyol en el RCDE Stadium tras perder el miércoles, contra el Pafos, en la cuarta jornada de la UEFA Champions League (1-0).

Los blanquiazules también vienen de caer contra el Deportivo Alavés (2-1) en Mendizorroza, un traspié que espera subsanar manteniendo su fortaleza en casa, donde únicamente ha perdido un encuentro esta temporada y ha mostrado su mejor versión.

Marcelino García, especialmente crítico después de la inesperada derrota en Chipre, ha hablado de la visita liguera de la 12ª jornada, antes de un nuevo parón.

Solomon, Mouriño y una baja más

"Tenemos algunas situaciones pendientes de una decisión definitiva. Manor Solomon es baja; y Mouriño y Mikautadze casi que también, han pasado muy pocas horas desde el partido anterior. Mou sufrió un fuerte golpe y es complicado que esté; y Georges ha sufrido unas molestias durante el entrenamiento".

¿Cómo están los ánimos?

"Fue una decepción para todos, pero ese partido no define al Villarreal ni a cómo está siendo la temporada, aunque nos pone en alerta, fue un aviso de lo que tenemos que intentar corregir. No podemos quedarnos en la derrota, porque es perder dos veces. Debemos enfocar toda la atención en el Espanyol; venimos de una muy buena dinámica, de un buen rendimiento global del equipo. Debemos repetir lo que hemos hecho en la casi totalidad de los partidos: competir a un alto nivel para poder ganar a cualquiera".

Mouriño disputa un balón ante el jugador del Pafos. / EFE

Más Champions

"Podemos competir con el Dortmund y ganar en Dortmund. Hasta ahora solo un equipo fue superior a nosotros en 45', que fue el City. Contra el Pafos, tal como transcurrió, de 10 partidos pierdes uno y ganas cuatro o cinco. Sigo pensando lo mismo que tras el encuentro contra el Rayo, lo del Pafos no nos define".

Casi sin descanso

"Acepto pero no entiendo que el partido sea en sábado, no habiendo competición la semana que viene y pudiendo jugar en domingo, debido al viaje que hemos tenido, por el respeto al espectáculo y al descanso de los futbolistas. Aceptamos y lo afrontamos con el ánimo de ganar con los jugadores que mejor estén físicamente".

El Espanyol

"Es un equipo competitivo que hace un buen fútbol, ya lo demostró en la segunda vuelta de la temporada pasada. Corre mucho y es solidario, nos va a exigir nuestra mejor versión. Lo del miércoles es una lección de cómo afrontar un partido: ningún rival te va a regalar nada, te lo tienes que ganar a pulso".

¿Qué once?

"Vamos a hacer varios cambios, es obvio, pero es lo que venimos haciendo, en función de si hay tres días o cuatro entre partidos. Debemos hacer una valoración global, que mañana es el día. Es imposible que puedan salir los once mismos, nos estaríamos haciendo un flaco favor y está el riego de las lesiones".

Sin Ramon Terrats ni Carlos Romero

"Oficialmente no lo sabía: nosotros, preparamos el partido en función de los que venían jugando. Carlos lo ha jugado todo o casi todo a un grandisimo rendimiento y Ramon está teniendo mucha menos particopación. No creo que cambie la estructura del Espanyol, tiene una identidad muy definida, es un trabajo de su entrenador. Además, en las últimas cinco jornadas, es el equipo que más corre de Primera División".