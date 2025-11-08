La crónica del Espanyol-Villarreal | Gerard Moreno lo cura todo (0-2)

El Villarreal pone una venda a la herida de Chipre ganando en casa de uno de los equipos pujantes de LaLiga EA Sports, donde los amarillos siguen optimizando su arranque: 26 puntos de 36 posibles para dormir de nuevo segundos.

Una victoria desde la sobriedad más que desde la brillantez, pero basada en la calidad de un plantillón (aunque lo de la Champions lo contradiga). Más de 100 millones gastados en fichajes este verano y otro como si lo fuera, un Gerard Moreno que al filo del intermedio desniveló la cita del RCDE Stadium y que Alberto Moleiro, al poco de la reanudación, ponía el cierre.

El encuentro cobraba una inusitada expectación y relevancia tras lo del Pafos. De Limassol Arena, Marcelino García solo mantuvo a Luiz Júnior bajo palos, además de a Renato Veiga por delante del brasileño y Alberto Moleiro volcado a la izquierda. El resto, pues mucho más que una simple rotación, aunque los amarillos perdían, respecto al miércoles, a Manor Solomon y a Georges Mikautadze, con un tocado Santiago Mouriño en el banquillo.

Influían las consecuencias del doble desplazamiento de esta semana, el escaso descanso y también un Espanyol, el equipo que más corre, estadísticamente hablando, de las recientes jornadas. Los locales lo intentaron con una salida a altas revoluciones, con sendas acciones amenazadoras de Roberto Fernández siendo taponados por Pau Navarro y Rafa Marín, en los 10 primeros minutos.

Hasta que aparece el ‘7’

Desaparecida la efervescencia de los periquitos, en gran medida por el fútbol anestésico de un Submarino que sabía que iba a tener sus oportunidades, los amarillos, paulatinamente, fueron trasladando el epicentro de los acontecimientos a las inmediaciones de Marko Dmitrovic, felino para abortar el autogol de Omar El Hilali en el 24’.

Estaba siendo, sin embargo, un encuentro pastoso; imposible no encontrarle las similitudes con el del Pafos. Asomaba ya el descanso cuando Gerard se dio la medio vuelta y cruzó la pelota al palo largo, lejos del alcance del cancerbero serbio. Alzó las manos y pidió perdón y la afición perica, lejos de mostrar su enfado, aplaudió a su ídolo, al que anhela con los brazos abiertos.

Moleiro y Buchanan celebran el 0-2. / Alberto Estevez / EFE

El Espanyol, en el inicio de la noche, había salido acompañados por perros, en una campaña de concienciación para evitar los abandonos de estas mascotas, pero, salvados esos minutos intensos del inicio, acabaron siendo domado por los amarillos. Máxime cuando, al 57’, Tajon Buchanan encontró de su banda una autopista libre de circulación sin peajes para servir en bandeja el 0-2 a Moleiro, que acertaba a alojar al esférico en las mallas a la segunda.

Sin hacer alardes, seguramente con el movimiento sísmico sufrido en Chipre todavía fresco en la memoria, el Submarino ya tenía la proa puesta hacia otro triunfo que le permitía acostarse solamente por detrás del Real Madrid.

Gerard, todo aplausos, antes durante y después de su determinante participación en el encuentro, acarició el 0-3, como también le sucedió a Santi Comesaña.

Todo el pescado vendido

Para fortuna del Villarreal, la diana de Moleiro había terminado de dictar sentencia, así que la última media hora fue un estéril ejercicio del Espanyol (salvo una postrera parada de Luiz Júnior) a la vez que los groguets, con otras dos acciones de Nicolas Pepe y Thomas Partey para poder haber ensanchando el triunfo, se aplicaban para no ver comprometidos tres puntos con los que recuperan sensaciones.