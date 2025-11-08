La crónica | El Villarreal femenino suma un punto ante un peleón Cacereño (1-1)
Las vila-realenses neutralizaron el gol visitante por mediación de la delantera Lauris
El Villarreal femenino sumó un punto ante un Cacereño que plantó cara, se adelantó en el marcador y llegó a estrellar dos balones en la madera de la portería vila-realenses. Las muchachas de Jordi Ferriols apretó de lo lingo en la recta final del encuentro, pero el marcador no se alteró más y hubo reparto de puntos.
De la primera parte, con dominio alterno, destacar la lesión de la portera visitante Tati en el minuto 32, siendo reemplazada por Delia Baz. Y, como acción destacada, una aproximación del Villarreal femenino en el minuto 44 que finalizó con un remate de Aixa Salvador, pero su remate al final entre las pierdas de las defensas salió a saque de esquina.
En la segunda parte, en su arranque, las cacereñas golpearon primer con el gol de Acedo, en el minuto 48, pero que fue rápidamente replicado por otro de Lauris, para situar la igualada en el minuto 55 de encuentro. Después, el dominio del Villarreal fue replicado con dos tiros al larguero a cargo de Noko (min. 51) y de Victoria (min. 67). El 1-1 no se volvió a alterar y hubo reparto de puntos.
Ficha técnica:
-1- Villarreal: Quesada; Nerea, Paulsen, Moreira, Laura, Sara Medina, Cienfu, Macías (Alexia Jr, min. 76), Lauris (Fígols, min. 84), Aixa Salvador (Enseñat, min. 54).
-1- Cacereño: Tati (Delia Baz, min. 32); Leivis, Victoria (Caicedo, min. 85), Mirodi, Yui Fukuba (Carrillo, min. 61), Yorladiz (Ida, min. 85), Ndaw, Noko Mobou, Bella, Lezcano (Aya, min. 61) y Acedo.
Goles: 0-1. Min. 48: Acedo. 1-1. Min. 55: Lauris.
Árbitro: Alba Arija Asín (Barcelona).
Campo: Ciudad Deportiva José M. Llaneza.
Entrada: 100 espectadores.
