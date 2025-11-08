Marcelino, orgulloso tras la victoria ante el Espanyol: "Dejamos Pafos en una anécdota"

Con un rostro totalmente opuesto al del pasado miércoles aparecía Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal CF, en la sala de prensa del RCD Stadium después de la victoria del Villarreal ante el Espanyol.

El técnico remarcó la dificultad del encuentro por el rival, el estadio y el duro golpe que se llevaron sus jugadores en Chipre: « La victoria la valoro de forma muy positiva. Era un campo complicado, solo habían perdido un partido aquí. Nosotros veníamos de un resultado que nos pudo hacer daño, pero hemos visto la mentalidad de este equipo. Nos hemos levantado, convertimos el partido de Pafos en una anécdota. Dije que ese partido había sido una enseñanza.», evaluó.

Sobre el segundo puesto alcanzado, el preparador se mostró orgulloso: «Sumar 26 puntos de 36 es una brutalidad, habiendo jugado contra todos los equipos europeos, menos el Barcelona. Tenemos que seguir».

Gerard Moreno, abrazado por sus compañeros, tras el 0-1 / Alberto Estevez / EFE

Además, destacó el nivel defensivo de su equipo» «Somos de los equipos menos goleados de LaLiga. Es trabajo de todos. Ha sido el partido que menos ha generado el Espanyol en su estadio», añadió.

Por último, se acordó de Fran Garagarza, hospitalizado tras sufrir un infarto el pasado martes: «Quería mandarle todo el ánimo y fuerza. Pronto estará aquí haciendo lo que más le gusta», finalizó.