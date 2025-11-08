La previa del Espanyol-Villarreal: cómo llegan, las bajas, posibles alineaciones...

De repente, al Villarreal CF se le ha borrado la sonrisa de la cara. Después de un inicio de la temporada que respondía a lo esperado (incluso algo mejor, sobre todo en el campeonato doméstico, con esa tercera posición), Chipre ha llenado de abatimiento a los amarillos. Y aunque nos esforcemos en separar LaLiga EA Sports de la Champions, se trata de dos vasos comunicantes, sobre todo después del bofetón del Pafos. Así comparece el Submarino en el RCDE Stadium (21.00 horas, DAZN), preludio de otro intermedio liguero, frente a un renacido RCDE Espanyol que medirá la magnitud de su desánimo.

Entre el miércoles y esta noche

Tres días después de comprometer seriamente sus opciones europeas, es la hora de una reacción acorde al potencial de una plantilla cuyo potencial queda ahora en entredicho. El 1-0 de Limassol es una herida que sangra, que todavía sangrará un tiempo, pero los tres puntos en Cornellà ayudarían a que cicatrizase, aunque dejando una huella que solo desaparecería en función de su desempeño en la segunda mitad de la liguilla de la Champions.

El accidente del miércoles tendrá su prolongación en la alineación. Después de los dardos de Marcelino García, habrá que ver quien paga los platos rotos, por lo que su habitual once liguero registrará variaciones difíciles de predecir. Terreno abonado para las especulaciones, empezando por la portería y acabando por el dúo atacante.

El aliciente estadístico

Lo de Chipre ha relegado a un segundo plano el excelente inicio liguero. Hasta tal punto, que si vence esta noche al Espanyol y repite triunfo dentro de dos semanas exactas (recibirá al Mallorca el sábado 22, también a las nueve de la noche), será el mejor Villarreal de siempre en la 13ª jornada.

Más ausencias

Para lo más inmediato, Manor Solomon no estará disponible. Seguramente, tampoco iba a ser titular, pero el israelí se convierte en la cuarta baja de los groguets, junto a los ya cotidianos Willy Kambwala, Logan Costa y Pau Cabanes.

Además, Santiago Mouriño, con un golpe en el tobillo, no participó en la sesión de este viernes, lo que abre un importante abanico de opciones en la retaguardia. Está prácticamente descartado, como Georges Mikautadze (en el caso del georgiano, sintió molestias en la sesión vespertina). «Vamos a hacer varios cambios, es obvio, pero es lo que venimos haciendo», manifestó el técnico de Villaviciosa.

Cornellà se le da bastante bien El Villarreal, en el RCDE Stadium, de sus últimos 10 partidos, solo ha perdido uno, ha ganado cuatro y ha empatado cinco, con una reciente visita exitosa (1-2). La última derrota del Villarreal en Cornellà fue en la 2018/2019, cuando cayó por 3-1, con los tantos locales de Hernán Pérez, Sergi Darder y Pablo Piatti; y Karl Toko Ekambi marcó para los groguets.

Doble ‘cláusula del miedo’

Este Espanyol no es el que acostumbra solo a luchar por la permanencia. Está cinco puntos por debajo de los amarillos. A pesar de su reciente derrota en Mendizorroza, ha presentado sus credenciales como aspirante a competiciones europeas, especialmente en casa (solo le ha ganado, allí, el Betis), aunque jugará debilitado. No pagará los 375.000 euros contemplados en las respectivas cláusulas del miedo de Carlos Romero (125.000) y Ramon Terrats (250.000), dejándolo, sobre todo, sin el concurso del lateral izquierdo, que ha participado en la mitad de los goles blanquiazules.

Además, arrastra otra sensible baja: el lesionado Víctor Puado.