El 1x1 del Villarreal en la balsámica victoria contra el Espanyol: Gerard es eterno
El Submarino asalta la segunda plaza con goles de Gerard y Moleiro y un gran trabajo defensivo (0-2)
Luiz Júnior |6|
A excepción de una parada ya superado el minuto 90, tuvo que aplicarse en el balón aéreo, con algún uy.
Pau Navarro |7|
No es sencillo, para el canterano, salir de tanto en tanto y cumplir. Cerró bien la banda derecha, sin errores de bulto.
Rafa Marín |7|
Providencial al corte, sobre todo con el empate aún. Después, con el marcador a favor, ya fue todo mucho más sencillo.
Renato Veiga |6|
El central portugués, superviviente en la alineación inicial respecto a Chipre, estuvo férreo. Sin fisuras.
Pedraza |6|
Otro futbolista que no concedió ninguna opción a los hombres de la banda derecha del Espanyol. Cumplidor.
Buchanan |6|
Apariciones un tanto espaciadas del canadiense, pero cruciales. Generó el 0-2 que remachó Moleiro.
Thomas Partey |6|
El internacional ghanés todavía tiene mucho margen de mejora. Disciplinado en el doble pivote con Comesaña.
Comesaña |7|
De los destacados en el primer tiempo, antes de que el Villarreal decantara el encuentro, ofreciéndose siempre.
Moleiro |7|
No tuvo el alto impacto en el juego del Villarreal como frente al Rayo, pero dobló la ventaja, con media hora aún.
Oluwaseyi |5|
Poquita cosa en ataque, principalmente en un primer tiempo salvado solamente por el 0-1 de Gerard Moreno.
Gerard Moreno |8|
Otro partido como líder del Submarino, en un momento difícil, para terminar con el 0-0.
También jugaron
Pepe |6|. Tuvo el 0-3.
Ayoze |6|. Correcto.
Pape Gueye |6|. Oxígeno.
Akhomach |5|. Poco tiempo.
Cardona |5|. Lo mismo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet activa de nuevo la alerta amarilla en Castellón… y esta vez no es por la lluvia
- Luto en el sector azulejero de Castellón: fallece Rafael Benavent, fundador de Keraben
- Más de medio siglo de tres tiendas emblemáticas de Castelló: Muebles Pachés, Babiloni Tenda d'Art y Pajarería Esparza
- Un pueblo de Castellón de 800 habitantes, capital mundial del 'trail running'
- De amarilla a naranja: AEMET eleva el nivel de alerta en Castellón
- Los niños de la secta vivían una infancia de «fantasía» antes del horror al cumplir 12
- El peluquero Juan Miguel asegura que al Tío Toni, líder de la secta sexual de Vistabella, lo mataron
- Una tienda 'outlet' de Estados Unidos aterriza en Castelló