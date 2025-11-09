El 1x1 del Villarreal en la balsámica victoria contra el Espanyol: Gerard es eterno

Luiz Júnior |6|

A excepción de una parada ya superado el minuto 90, tuvo que aplicarse en el balón aéreo, con algún uy.

Pau Navarro |7|

No es sencillo, para el canterano, salir de tanto en tanto y cumplir. Cerró bien la banda derecha, sin errores de bulto.

Rafa Marín |7|

Providencial al corte, sobre todo con el empate aún. Después, con el marcador a favor, ya fue todo mucho más sencillo.

Renato Veiga |6|

El central portugués, superviviente en la alineación inicial respecto a Chipre, estuvo férreo. Sin fisuras.

Pedraza |6|

Otro futbolista que no concedió ninguna opción a los hombres de la banda derecha del Espanyol. Cumplidor.

Buchanan |6|

Apariciones un tanto espaciadas del canadiense, pero cruciales. Generó el 0-2 que remachó Moleiro.

Thomas Partey |6|

El internacional ghanés todavía tiene mucho margen de mejora. Disciplinado en el doble pivote con Comesaña.

Comesaña |7|

De los destacados en el primer tiempo, antes de que el Villarreal decantara el encuentro, ofreciéndose siempre.

Moleiro |7|

No tuvo el alto impacto en el juego del Villarreal como frente al Rayo, pero dobló la ventaja, con media hora aún.

Oluwaseyi |5|

Poquita cosa en ataque, principalmente en un primer tiempo salvado solamente por el 0-1 de Gerard Moreno.

Gerard Moreno |8|

Otro partido como líder del Submarino, en un momento difícil, para terminar con el 0-0.

También jugaron

Pepe |6|. Tuvo el 0-3.

Ayoze |6|. Correcto.

Pape Gueye |6|. Oxígeno.

Akhomach |5|. Poco tiempo.

Cardona |5|. Lo mismo.