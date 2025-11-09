Monólogo del Villarreal B para superar al Atlético Sanluqueño (2-0)

Ganó el Villarreal CF B su segundo partido consecutivo porque fue el único que propuso, porque fue el que mejor hizo las cosas sobre el terreno de juego y porque es un lujo tener a un delantero como es el madrileño Álex Rubio, desatascador de partidos (o el encargado de encarrilarlos). El encuentro contra el Atlético Sanluqueño, que llegaba con cuatro derrotas seguidas en sus costillas, quedó sentenciado en la primera parte con el 2-0 y la expulsión del mediocentro visitante Satoca. En la segunda parte, que se hizo muy larga, pasaron muy pocas cosas, a parte de mucho domino de los vila-realenses.

El filial amarillo de David Albelda solo necesitó cinco minutos para cobrar ventaja en el marcador del Mini Estadi. Cómo no, Álex Rubio se encargó de abrir la lata tras una bonita jugada combinada. El partido se convirtió pronto en un monólogo de los amarillos, que pudieron haber incrementado la renta en el minuto 19 con un pase de Rubio al internacional Hugo López que se topó con la inspiración del portero, que consiguió rechazar el balón a saque de esquina.

La rúbrica

El segundo tanto llegó en el minuto 32. Satoca le dio un plantillazo a Carlos Maciá dentro del área, el colegiado señaló penalti y le mostró la segunda amarilla al mediocentro visitante. Lanzó Alassane Diatta y no erró esta vez: puso el 2-0. Un mundo de diferencia para el Villarreal B. Pocos segundos antes del descanso, el incansable Álex Rubio, de cabeza, casi amplía la renta hasta el 3-0.

Después del descanso

En el arranque de la segunda parte, el VAR anuló el 3-0 que había conseguido el Villarreal B, al parecer por fuera de juego, a cargo del argentino Facundo Viveros. El Atlético Sanluqueño, ni con el triple cambio realizado en el descanso, mejoró y estuvo a merced del conjunto de Albelda. La posesión del balón apenas bajó del 70% a favor del equipo de la Plana.

Más y más dominio

Con Víctor Moreno convertido en un puñal por el carril diestro, con Carlos Maciá y en esta segunda parte con Cheik Thiam en la sala de máquinas, además de Hugo López moviéndose bien entre líneas y con Álex Rubio esperando la oportunidad para dejar más sentenciado el duelo, fueron pasando los minutos, pero ya sin más tantos.

Con el encuentro dando los únicos coletazos, el Atlético Sanluqueño, con un jugador menos, empezó a tener algo más el esférico, pero más que nada porque el filial amarillo se lo entregó.

David Albelda, técnico del Villarreal B, cuenta con un nuevo central en su equipo. / Juan Francisco Roca

Más el sábado

La siguiente cita para el Villarreal B será el próximo sábado (15 de noviembre del 2025), en el incómodo campo del Tarazona, a partir de las 16.00 horas.