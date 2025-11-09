'La Morocha' es es un poco más del Villarreal
Luck Ra recibe una camiseta del Submarino de manos de Fernando Roig Negueroles en el Roig Arena
Juan Facundo Almenara Ordóñez del Corazón de Jesús, conocido artísticamente como Luck Ra, se ha consolidado como uno de los grandes nombres del cuarteto argentino, conquistando a millones de oyentes en todo el mundo gracias a La Morocha, el éxito que lo ha llevado a lo más alto de las listas musicales y que ha sido adoptado por el Villarreal CF como una especie de himno alternativo.
Su presencia en LOS40 Music Awards Santander 2025, el viernes en el Roig Arena, era casi obligada. Allí, el artista recibió una camiseta amarilla, con su nombre y el número 10, de manos de Fernando Roig Negueroles, dentro del acuerdo de colaboración entre los groguets y el espectacular recinto multiusos.
Su paso
Con una energía imparable, el cordobés subió al escenario para contagiar al público con su ritmo y carisma. Su interpretación de La Morocha se convirtió en uno de los momentos más destacados de la gala, que cerró por todo lo alto entre serpentinas, aplausos y un público entregado que coreó la canción al unísono.
Durante la ceremonia, Luck Ra también fue reconocido con el galardón a Fenómeno del Año de Argentina, lo que reafirma su posición como una de las voces más influyentes y reproducidas del panorama musical actual.
El recuerdo
Esta edición de LOS40 Music Awards tuvo lugar en València, una ciudad que, un año después de la dana, volvió a llenarse de luz y emoción gracias a la música.
El Roig Arena se transformó en un espacio de celebración y esperanza, recordando el poder del arte para unir y sanar.
