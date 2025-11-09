La previa | La hora de la verdad para la reacción el Villarreal B de Albelda

Tras dar un golpe de autoridad ocho días atrás en el campo del Cartagena, ahora al Villarreal B de David Albelda le hace falta regularidad. Sumar una segunda victoria consecutiva para que el trabajo hecho dé confianza al grupo y, a partir de ahí, empezar a alzar el vuelo. Esta tarde-noche los tres puntos no se pueden dejar escapar del Mini Estadi frente a un Atlético Sanluqueño (20.30 horas) que llega a tierras de la Plana con cuatro derrotas seguidas en su espalda.

Alassane Diatta y Hugo López a punta a ser titulare esta tarde-noche en el Mini. / Juan Francisco Roca

Más que preocuparse del rival, que llegará herido, los vila-realenenses tiene que pensar en ellos mismos. En ser ese equipo que tan bien hizo las cosas en el campo del entonces líder Cartagena. En no complicarse la vida atrás, en saber manejar bien el juego en el centro del campo y en ser efectivo en los últimos metros. Es decir, dominar y estar bien acertado en las dos áreas.

Las novedades

David Albelda mantiene para este partido las bajas del central Lautaro y del mediocentro Curro Muñoz, ambos lesionados y en la recta final de sus contratiempos. Por todo ello, el once que presentará el Villarreal B ante el Atlético Sanluqueño no diferirá mucho al que se impuso en Nuevo Cartagonova por 0-2. Los mismos protagonistas estarán a disposición para el entrenador valenciano.

Será el tercer enfrentamiento entre estos dos equipos en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. El primero de ellos se disputó la temporada 2021/22 y acabó con amplia victoria amarilla (4-1), con goles de Sergio Lozano, Juan Carlos Arana (dos) y Ahn June, y por los sanluqueños lo hizo Adrián Armental. Y la pasada campaña 2024/25 hubo empate (1-1). El local Víctor Moreno anotó primero y luego empató el visitante Víctor Valverde.

Posible Once:

Villarreal B: Rubén Gómez; Dani Budesca, Ismael Sierra, Jean Ives, Eneko Ortiz Alassane Diatta, Carlos Maciá; Víctor Moreno, Facundo Viveros, Luis Quintero o Hugo López; y Álex Rubio.