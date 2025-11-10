Conoce los posibles rivales del Villarreal en el sorteo de Copa del Rey de este martes
Seis Primera RFEF y Segunda RFEF, y un Tercera, en el bombo del Grupo Sur
Equipos como el Tenerife o el Murcia, entre los posibles rivales
El Villarreal CF conocerá este martes su rival en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey 2025/26. Una ronda que se jugará entre el martes 2 y el jueves 4 de diciembre, cuando los 56 equipos clasificados lucharán por un puesto en los dieciseisavos de final, donde podrán encontrarse con los cuatro clasificados de la Supercopa de España -FC Barcelona, Real Madrid CF, Club Atlético de Madrid y Athletic Club-, que entrarán ya en la siguiente ronda de la competición.
Horario y dónde verlo
A partir de las 13.00 horas y con retransmisión en directo de Teledeporte, Movistar Plus+ y los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbo, la Ciudad del Fútbol albergará el sorteo de una segunda eliminatoria que reúne a clubes de las cinco categorías nacionales del fútbol español.
Como en la anterior ronda, los criterios de proximidad marcarán la sucesión de emparejamientos con España dividida en dos grupos: uno correspondiente a la mitad norte del país y otra a la sur. Las 28 eliminatorias a partido único se disputarán siempre con los equipos de inferior categoría ejerciendo como locales.
Posibles rivales ‘groguets’
En cuanto al Submarino, que ha quedado encuadrado en el grupo 2 de proximidad, la zona llamada sur, los de Marcelino García Toral podrían verse las caras con seis equipos de Primera RFEF, alguno de nombre y trayectoria como el CD Tenerife y el Real Murcia, así como el FC Cartagena, Eldense, Guadalajara y CF Talavera.
Otros seis de Segunda RFEF están entre sus posibles oponentes: Torrent CF, Atlético Antoniano, Real Ávila, Navalcarnero, Quintanar del Rey y Extremadura. Y la cenicienta de Tercera RFEF que le puede tocar, el Cieza murciano.
