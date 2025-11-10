Conoce los posibles rivales del Villarreal en el sorteo de Copa del Rey de este martes

El Villarreal CF conocerá este martes su rival en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey 2025/26. Una ronda que se jugará entre el martes 2 y el jueves 4 de diciembre, cuando los 56 equipos clasificados lucharán por un puesto en los dieciseisavos de final, donde podrán encontrarse con los cuatro clasificados de la Supercopa de España -FC Barcelona, Real Madrid CF, Club Atlético de Madrid y Athletic Club-, que entrarán ya en la siguiente ronda de la competición.

Once del Villarreal ante el Ciudad de Lucena. / Villarreal CF

Horario y dónde verlo

A partir de las 13.00 horas y con retransmisión en directo de Teledeporte, Movistar Plus+ y los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbo, la Ciudad del Fútbol albergará el sorteo de una segunda eliminatoria que reúne a clubes de las cinco categorías nacionales del fútbol español.

Como en la anterior ronda, los criterios de proximidad marcarán la sucesión de emparejamientos con España dividida en dos grupos: uno correspondiente a la mitad norte del país y otra a la sur. Las 28 eliminatorias a partido único se disputarán siempre con los equipos de inferior categoría ejerciendo como locales.

Posibles rivales ‘groguets’

En cuanto al Submarino, que ha quedado encuadrado en el grupo 2 de proximidad, la zona llamada sur, los de Marcelino García Toral podrían verse las caras con seis equipos de Primera RFEF, alguno de nombre y trayectoria como el CD Tenerife y el Real Murcia, así como el FC Cartagena, Eldense, Guadalajara y CF Talavera.

Arnau Tenas firma autógrafos en el Ciudad de Lucena-Villarreal. / VILLARREAL CF

Otros seis de Segunda RFEF están entre sus posibles oponentes: Torrent CF, Atlético Antoniano, Real Ávila, Navalcarnero, Quintanar del Rey y Extremadura. Y la cenicienta de Tercera RFEF que le puede tocar, el Cieza murciano.