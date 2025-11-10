El excelente momento de Moleiro en el Villarreal: «Con el nivel de esta plantilla es todo más fácil»

Alberto Moleiro está de dulce. El mediapunta del Villarreal CF atraviesa por un gran momento de juego con cuatro goles y dos asistencias, siendo una de las grandes sensaciones del inicio liguero. El mediapunta canario reconoció que tras fichar este verano el proceso de adaptación ha sido «más fácil y rápido al estar rodeado de grandes jugadores en la plantilla como los que tenemos».

Moleiro, autor del segundo gol contra el Rayo y contra el Espanyol. / Manolo Nebot

«La clave ha sido trabajar y seguir el proceso de adaptación, al principio me costó más y no me salían tan bien las cosas, pero con trabajo he llegado a entender mejor y a adaptarme al juego y al sistema del equipo. Con el trabajo diario, los entrenamientos y la ayuda a los compañeros, ha sido más fácil. Aunque ayuda mucho tener compañeros de calidad alrededor», admitió Moleiro.

El futbolista canario, que volvió a ver portería ante el Espanyol el pasado sábado al anotar el 0-2, comentó sobre su estado de forma que «llevo cuatro goles y estoy contento por ello, a veces se fallan y ahora se meten».

Margen de mejora

Para el centrocampista, es clave «seguir mejorando sin que se me suba nada la cabeza y mantener esta línea». «Esto es muy largo y acaba de empezar, estoy contento pero hay que seguir y mantener este ritmo si es posible. Estoy feliz por seguir ayudando al equipo, pero con ganas de más», recalcó.

Chipre y Cornellà

El futbolista tinerfeño incidió en la importancia del triunfo ante el Espanyol tras la inesperada derrota en Chipre en el partido de Liga de Campeones ante el Pafos.

«La derrota de Chipre fue dura y queríamos recuperar las buenas sensaciones. Habíamos sumado buenas actuaciones, por lo que creo que lo que pasó en Chipre no empaña ese trabajo, aunque ganar este partido era importante para nosotros tras esa derrota», dijo.

Tras el triunfo en Cornellà, el Villarreal sigue en tercera posición, con dos puntos menos que el Barcelona, que es segundo; y a cinco del líder Real Madrid. «Nosotros debemos seguir nuestro camino, sabemos que es muy complicado mantener el ritmo al Barça y del Madrid, pero lo que sí vamos a hacer es competir al máximo nivel como venimos haciendo en cada partido», finalizó un ilusionado Alberto Moleiro que atraviesa su mejor momento desde su llegada al Submarino.

Aclamado en la inauguración de la Peña El Faro de Nules

El Villarreal CF sigue creciendo en tanto en el ámbito deportivo como en el social. Este lunes se ha inaugurado oficialmente la Peña El Faro de Nules, que vibrará con los logros del Submarino. Alberto Moleiro, reciente goleador ante el Espanyol, fue el jugador más aclamado por los aficionados. Junto a él estuvieron el futbolista del Villarreal B, Víctor Moreno, y la jugadora del femenino, Sara Medina. Los asistentes compartieron con los groguets una tarde muy especial para la penya, llena de pasión y amor por el Submarino.