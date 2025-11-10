El Villarreal celebra la Gala Endavant 2025/26 con un presentador de calado internacional

El Villarreal CF tendrá en la tarde de este próximo martes, 11 de noviembre, su cita anual con la Gala Endavant, que para su edición del 2025/26 estará presentada por el afamado humorista castellonense de calado internacional. El evento tendrá lugar a las 19.00 horas en el Paranimf de la Universitat Jaume I.

Un evento en el que, aunque la asistencia al acto es exclusiva para invitados, los aficionados amarillos podrán seguir toda la gala en directo como contenido bajo registro a través de la web oficial del Submarino, y que será presentado por el conocido Carlos Latre, así como por la periodista televisiva vila-realense Mónica Benavent.

No faltará nadie

Esta ceremonia especial congregará por primera vez a toda la familia de Endavant, el programa de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad del club amarillo, con el presidente, Fernando Roig, y el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, como anfitriones del acto.

El final de curso para Endavant Igualtat. / Villarreal CF

Miembros de las asociaciones, representantes de las instituciones, clubes y deportistas castellonenses, la directiva del Villarreal CF, así como integrantes del primer equipo asistirán a un evento único, que contará con reconocimientos, actuaciones y muchas más sorpresas.

La gran familia grogueta disfrutará de una tarde inolvidable en el Paranimf de la UJI.