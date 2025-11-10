El Villarreal celebra la Gala Endavant 2025/26 con un presentador de calado internacional
Esta ceremonia especial se celebra este martes, a las 19.00 horas en el Paranimf de la UJI, y congregará por primera vez a toda la familia de Endavant, el programa de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad del club amarillo
El Villarreal CF tendrá en la tarde de este próximo martes, 11 de noviembre, su cita anual con la Gala Endavant, que para su edición del 2025/26 estará presentada por el afamado humorista castellonense de calado internacional. El evento tendrá lugar a las 19.00 horas en el Paranimf de la Universitat Jaume I.
Un evento en el que, aunque la asistencia al acto es exclusiva para invitados, los aficionados amarillos podrán seguir toda la gala en directo como contenido bajo registro a través de la web oficial del Submarino, y que será presentado por el conocido Carlos Latre, así como por la periodista televisiva vila-realense Mónica Benavent.
No faltará nadie
Esta ceremonia especial congregará por primera vez a toda la familia de Endavant, el programa de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad del club amarillo, con el presidente, Fernando Roig, y el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, como anfitriones del acto.
Miembros de las asociaciones, representantes de las instituciones, clubes y deportistas castellonenses, la directiva del Villarreal CF, así como integrantes del primer equipo asistirán a un evento único, que contará con reconocimientos, actuaciones y muchas más sorpresas.
La gran familia grogueta disfrutará de una tarde inolvidable en el Paranimf de la UJI.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tres familias castellonenses en el ‘top-10’ de fortunas de la Comunitat Valenciana
- Fallece el banderillero castellonense Josele a los 55 años
- Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
- Un templo del 'almorzar' cierra en Castellón por jubilación: '34 años dan para mucho...
- Una iglesia de Castellón deslumbra a arquitectos de todo el mundo por sus espectaculares bóvedas tabicadas
- Aldeas ‘abandonadas’ y lujo rural a la venta en Castellón: entre el turismo y la vida bohemia
- Tres mujeres de Castellón entre las 52 más ricas de España
- La música conquista la plaza Mayor de Castelló con una nueva edición del Vermut Solidario