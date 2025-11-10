Este Villarreal puede ser mejor que el Villarreal del subcampeonato liguero

El Villarreal CF pasó página de lo del Pafos con una incontestable victoria en el RCDE Stadium (0-2, dianas de Gerard Moreno y Alberto Moleiro). Así llega al nuevo parón liguero por selecciones, que retomará con dos encuentros determinantes. Recibirá al Mallorca en busca de una plusmarca particular en su ya dilatada trayectoria en Primera División, preludio de la visita a Dortmund, donde se jugará gran parte de sus comprometidas opciones de continuar vivo en la Champions League.

Porque mientras el Submarino titubea en Europa, muestra una pétrea fortaleza en LaLiga EA Sports. Este equipo que dirige Marcelino García ha firmado su segundo mejor arranque liguero en la élite, al cumplirse el primer tercio de la temporada 2025/2026. El conjunto amarillo suma 26 puntos en 12 jornadas, una cifra que solo mejora la obtenida en la campaña 2007/2008, cuando, con Manuel Pellegrini en el banquillo, el equipo alcanzó a estas alturas los 27 puntos y terminó el curso como subcampeón doméstico.

A lo largo de su trayectoria en la la máxima categoría (estamos hablando del 26º ejercicio), el Villarreal ha protagonizado otros comienzos notables.

En la temporada 2008/2009 , última del preparador chileno a los mandos del equipo, acumuló 25 puntos en las 12 primeras fechas.

, última del preparador chileno a los mandos del equipo, acumuló 25 puntos en las 12 primeras fechas. En la 2010/2011 , bajo la dirección de Juan Carlos Garrido, el balance fue de 24 puntos.

, bajo la dirección de Juan Carlos Garrido, el balance fue de 24 puntos. Mientras que en la 2013/2014, la primera de Marcelino García como preparador amarillo en Primera, el Villarreal alcanzó los 23 puntos en este mismo tramo de competición.

Dieciocho años atrás

¿Qué significa esto? Pues que si gana, el sábado 22 de noviembre del 2025 (de nuevo a las nueve de la noche) al Mallorca en el Estadio de la Cerámica, estaremos hablando del mejor Villarreal después de las primeras 13 jornadas, incluso por encima de cuando acabó segundo al cierre del curso.

Aquel Villarreal de hace 18 temporadas, como hemos dicho, contaba con 27 puntos, gracias a nueve victorias y tres derrotas (sin empates todavía). Los 26 de ahora son fruto de ocho victorias, dos igualadas (ambas sufridas por culpa de sendos goles más allá del minuto) y los dos ceros en las visitas a Atlético y Real Madrid.

Con todo, el Submarino, en la 13ª tropezó en El Madrigal contra el Almería (1-1, con Nihat Kahveci rompiendo el 0-0 e igualando Álvaro Negredo en los primeros compases del segundo tiempo). Esa primera X le llevó a las 28 unidades, registro que, en caso de derrotar a los bermellones, algo perfectamente factible, superará.

Otros destacados inicios

Un año después, en la 2008/2009, el Villarreal también llegó a los 28 puntos a estas alturas del curso, después de imponerse a domicilio al Recreativo de Huelva por 1-3. Otro registro de consideración son los 27 puntos, al llegar a la 13ª jornada, de la campaña 2010/2011, después de imponerse en dicha fecha al Zaragoza por 0-3 en La Romareda.

El balance del presente cobra aún más importancia porque el Villarreal, salvo al Barcelona, ya se ha enfrentado al resto de equipos que disputan competiciones europeas. Ha perdido en el Riyadh Air Metropolitano y el Santiago Bernabéu y, a la espera de recibir aquí a los azulgrana, el Athletic Club ya salió de vacío del Estadio de la Cerámica. En cuanto a los de Europa League, la curiosidad de compartir esos empates postreros: 1-1 frente al Celta en el Abanca Balaídos y el 2-2 en la Plana Baixa con el Betis.

Un calendario repleto de Tourmalets que ahora se suaviza, lo que llama a pensar, con los pies en el suelo, en cotas mayores. «Tener 26 puntos de 36 es una barbaridad», subrayó Marcelino, a bocajarro, justo tras el 0-1 en Cornellà.

El Espanyol, un buen cliente

Un campo, el del Espanyol, especialmente fértil para el asturiano ya que, en 11 visitas, son siete victorias, tres empates y solo el traspié con el Valencia en 2018.

También el Espanyol es, tal vez, el equipo al que mejor se le da el Submarino, desde el punto de vista de la historia: 22 triunfos en 57 encuentros oficiales, además de 21 empates y solo 15 triunfos de los blanquiazules, con 77 tantos para los groguets y 58 de los pericos.

Además, en las últimas 11 visitas del Submarino al Espanyol, son ya cinco victorias (con el 0-2 del sábado), otras tantas igualadas y solo el 3-1 de la 2018/2019.