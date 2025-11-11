Así es el Club Atlético Antoniano, el rival del Villarreal CF en la Copa del Rey

El Villarreal CF se enfrentará al Club Atlético Antoniano en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El Submarino visitará tierras sevillanas para medir fuerzas con un equipo de Segunda RFEF, que protagonizó una de las sorpresas en la primera ronda al eliminar al CD Castellón.

Así es el rival

El Club Atlético Antoniano milita en la Segunda Federación. El club fue fundado por la Juventud Antoniana del municipio de Lebrija en 1964. Es un clásico del fútbol regional andaluz. En 2023 consiguió el histórico ascenso a Segunda RFEF.

Lebrija, ciudad flamenca

Ubicada en la comarca del Bajo Guadalquivir, en la provincia de Sevilla, la localidad de Lebrija es conocida por la agricultura, la tradición alfarera y el flamenco. Lebrijanos ilustres son los cantaores Juan Peña El Lebrijano, Pinini, Miguel El Funi y Curro Malena, el guitarrista Pedro Bacán y el pianista David Dorantes. También el humanista Antonio de Nebrija, el cineasta Benito Zambrano y el explorador Juan Díaz de Solís.

En cuanto al fútbol, de Lebrija es el futbolista del Sevilla, Isaac Romero, por ejemplo, así como el exjugador Juan Cala y el entrenador Juan Ramón López Caro.

El Club Atlético Antoniano, festejando en el vestuario. / Club Atlético Antoniano Grupo Velázquez

El equipo

Lebrija cuenta con algo más de 27.000 habitantes. El Club Atlético Antoniano juega sus partidos en el Municipal de Lebrija, con una capacidad aproximada de 3.500 espectadores y de césped artificial.

En sus filas destaca la mezcla de jóvenes procedentes de filiales, caso del portero Matías Arbol (Sevilla), el central Marcos Otero (Tenerife), el mediocentro Jesús García (Almería) o el delantero Diego Rodríguez (Mallorca), con algunos veteranos como Lolo Garrido (con mucha experiencia en Segunda B) o Juanfran (en su décima temporada en el club).

El entrenador Lolo Rosano también presenta una trayectoria interesante. Llegó a Lebrija después de varias temporadas en la cantera del Sevilla, donde dirigió al Juvenil A y al segundo filial, entre otros equipos.

En lo que va de curso, el Club Atlético Antoniano ha sumado 14 puntos en las primeras 10 jornadas, con cuatro victorias y dos empates. El próximo rival del Villarreal en Copa está en la media tabla en el grupo IV de la Segunda RFEF.

Antoniano-Castellón. / CD Castellón

La gesta de la Copa

Pero si es conocido el Atlético Antoniano en la provincia de Castellón es por la sorprendente victoria que consiguió en la primera ronda contra el CD Castellón. Un gol de Juan Serrano en los últimos minutos premió la intensidad y el coraje de los andaluces, que dieron una de las campanadas de la primera ronda al eliminar a un equipo de Segunda División.

El Villarreal, a por todas

El Villarreal, por su parte, tiene puestas muchas ilusiones en esta edición de la Copa del Rey, un torneo que históricamente le ha sido esquivo. En la primera ronda, Marcelino García Toral dejó clara la importancia que le da el torneo al presentar un once de garantías contra el Ciudad de Lucena, al que superó por un claro 0-6.

El partido contra el Club Atlético Antoniano se disputará en una fecha a determinar en la primera semana de diciembre (del 2 al 4). Queda encajado entre la visita amarilla al feudo de la Real Sociedad (domingo 30 de noviembre) y el duelo con el Getafe en el Estadio de la Cerámica (el sábado 6 de diciembre).