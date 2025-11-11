El sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey empareja al modesto Atlético Antoniano con el Villarreal

La Copa del Rey 2025/26 ya lo tiene todo listo para dar paso a su segunda ronda de competición. Una vez realizado el sorteo de la segunda ronda de la competición, los 56 equipos todavía en pie ya conocen a su próximo rival en el torneo del K.O. El Villarreal CF tendrá que visitar al modesto Atlético Antoniano, de Lebrija (Sevilla), rival que milita en Segunda RFEF, una eliminatoria que arrancará el próximo martes 2 de diciembre y se extenderá hasta el jueves 4.

El FC Barcelona, vigente campeón y defensor del título en la presente edición, todavía tendrá que esperar para salir a escena en su torneo 'fetiche'. El conjunto azulgrana, del mismo modo que Real Madrid, Athletic y Atlético, está exento de disputar las dos primeras rondas por su condición de participante en la Supercopa de España.

Entre la nómina de 56 participantes en la primera ronda de la Copa del Rey 2025/26 todavía figuran el grueso de equipos de las dos primeras categorías, con 15 equipos de Primera División, 17 de Segunda División. Menos amplia es la representación de los 'humildes', que cuenta con el Ourense, el Cieza y el Portugalete.

En SPORT, puedes consultar todos los emparejamientos que componen la segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26 y los rivales de los 56 equipos.

Todos los partidos de segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26

Grupo 1 Ourense - Girona

Club Portugalete - Deportivo Alavés

Reus Reddis - Real Sociedad

UE Sant Andreu - Celta de Vigo

Atlético Baleares - Espanyol

CD Ebro - Osasuna

Numancia - Mallorca

CE Sabadell - Deportivo

Pontevedra - SD Eibar

Racing de Ferrol - SD Huesca

SD Ponferradina - Racing de Santander

CD Mirandés - Sporting de Gijón

CyD Leonesa - FC Andorra

Zaragoza - Burgos CF

Grupo 2 CD Cieza - Levante UD

CD Extremadura - Sevilla

CD Quintanar del Rey - Elche

Navalcarnero - Getafe

Torrent - Betis

Club Atlético Antoniano - Villarreal

Real Ávila - Rayo Vallecano

Cartagena - Valencia

Real Murcia - Cádiz

Guadalajara - AD Ceuta

Talavera de la Reina - Málaga

Eldense - Almería

Tenerife - Granada

Leganés - Albacete

La segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26 arrancará el próximo martes 2 de diciembre y se extenderá hasta el jueves 4. La fecha y hora exacta de cada uno de los 28 partidos que componen la eliminatoria todavía se desconoce.

Tal como viene sucediendo en anteriores ediciones, la primera ronda de la Copa del Rey 2025/26, así como el resto de eliminatorias a excepción de semifinales, se disputará a partido único. El club de menor categoría ejercerá siempre como local y, si se diese el caso de que ambos rivales comparten categoría, ejercerá como local el equipo cuya bola haya sido extraída antes en el sorteo.