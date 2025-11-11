Luiz Junior se hace gigante en Liga y Solomon podría salir del Villarreal en enero

El Villarreal CF puede presumir de una plantilla de primer nivel en cuanto a futbolistas como equipo de Champions League que es. El guardameta brasileño Luiz Júnior y el extremo israelí Manor Solomon son dos de los ejemplos. Pero se trata de dos futbolistas que están viviendo momentos muy distintos en la entidad amarilla, siendo la cara y la cruz del Submarino.

El conjunto amarillo sumó en Cornellà ante el Espanyol su sexta portería a cero de la temporada liguera, todas ellas con el portero de Brasil, un registro que casi iguala ya las que se lograron en las dos campañas anteriores. Los groguets suman seis porterías a cero en 12 jornadas y está a solo una de igualar las que se lograron en la totalidad de las últimas dos campañas, que fueron de siete al final de ambas ediciones.

Luiz Junior reclama una falta en el gol del Pafos. / EFE

El caso es que con el guardameta Luiz Júnior, de los nueve partidos que ha disputado en canarinho ha dejado su portería a cero en seis de ellos; mientras que su compañero Arnau Tenas ha defendido tres partidos la portería del Villarreal en LaLiga, pero no ha sido capaz de mantener a cero a la portería en ninguno de ellos.

Este buen desempeño del brasileño le hace ser junto al portero madridista Thibaut Courtois el guardameta con más porterías a cero de la categoría, ya que el Villarreal es junto al Real Madrid el menos goleado del campeonato con solo diez tantos en contra.

Solomon, contra el Pafos, en Chipre. / CHARA SAVVIDOU

El momento de Solomon

La cara opuesta es la de Manor Solomon. El futbolista israelí no está a gusto en Miralcamp, como han publicado varios medios de comunicación de su país. Desde Israel se incide en la decepción del extremo cedido por el Tottenham por contar muy poco para Marcelino y, a su vez, la falta de adaptación a la vida española. Es por ello que incluso se apunta en que ha solicitado al club londinense anular la cesión en el mercado invernal. Es más, el West Ham United ha preguntado por él para incorporarlo en enero.