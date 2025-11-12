Antoniano-Villarreal: Los Pedraza convierten la eliminatoria de Copa del Rey en una reunión familiar

La eliminatoria entre el Atlético Antoniano y el Villarreal CF será, sin duda, una cuestión de familia, con los Pedraza frente a frente. El lateral izquierdo del Submarino, Alfonso Pedraza, confesó que será muy especial enfrentarse a su sobrino José Pedraza en la segunda ronda de la Copa del Rey, en la que el conjunto amarillo se medirá al de Lebrija el miércoles 3 de diciembre a las 21.00 horas, a partido único, en suelo sevillano.

«Juega allí mi sobrino. El primer partido de Copa fue en Córdoba y estuve con toda mi familia y con todo mi pueblo apoyando, y ahora en el segundo me ha tocado con mi sobrino, que es algo muy, muy especial sobre todo para mí y cómo no, también para mis padres, para mi hermano y para todo nuestro pueblo también. Al final nos enfrentemos en un partido profesional, que es algo muy especial para nosotros», reconoció.

Pedraza (d), del Villarreal, y Pathé Ciss, del Rayo Vallecano, durante el partido de LaLiga disputado este sábado en Villarreal. / EFE

El tío

Sobre la eliminatoria, el futbolista de San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba) indicó que «puede parecer que a priori es un rival más débil al ser de Segunda Federación, pero se ha cargado al Castellón. No podemos relajarnos porque sabemos que en la Copa siempre hay sorpresas. El año pasado ya caímos nosotros, por lo que tenemos que salir a ganar desde el primer momento».

El lateral groguet tiene claro que «hay que darle mucha importancia a la Copa, porque sabemos que en seis partidos nos podemos meter en una final. Para nosotros es importante lo que ha pasado en Copa en los últimos años, nos pica un poquito ese orgullo», añadió tras los malos resultados coperos de las últimas temporadas.

El jugador subrayó que «tenemos un gran equipo, creo que es el año que a lo mejor más competencia hay y que se está rotando mucho. Tenemos un gran un gran equipo para luchar por todo y se tiene que notar a la hora de afrontar las tres competiciones».

El sobrino

En el bando sevillano, el sobrino, José Pedraza es un joven delantero de 19 años que disputa su primera temporada como sénior tras fichar este verano por el Antoniano procedente del juvenil del extinto San Fernando CD.

Jugadores del Atlético Antoniano, rival del Villarreal en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey 2025/26. / CA Antoniano

«Me llamó mi tío Alfonso --hermano menor de su padre-- diez minutos después del sorteo para decirme que me comprara unas buenas espinilleras. Mantiene siempre contacto conmigo, qué menos. Soy, como él dice, su nene pequeño y me da consejos», indicó un joven que dice que «es una locura medirse a un club tan grande como es el Villarreal».