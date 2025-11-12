Los dos rivales que prefería el entrenador del Atlético Antoniano, rival del Villarreal en Copa

Manuel Jesús 'Lolo' Rosano, entrenador del Antoniano, se ha mostró "contento por cómo se ha dado el sorteo" de la segunda ronda de la Copa del Rey en la que su equipo se medirá con el Villarreal aunque ha admitido que "por cercanía, tenía la preferencia" de enfrentarse al "Sevilla o al Betis".

Al Antoniano, de Segunda RFEF y que eliminó en la eliminatoria anterior al Castellón, "le venía mucho mejor un derbi provincial, por todo lo que eso conlleva en lo económico", pero Rosano no ocultó la "ilusión" de jugar "contra un equipazo que está en Champions por méritos propios" y marcha "tercero en la Liga".

El técnico gaditano cree que el club castellonense es "un proyecto muy consolidado desde hace muchos años, no hace falta descubrirlo. Fueron campeones de la Europa League hace muy poco y es una suerte de traer a un equipo así al pueblo", algo "que nunca ha pasado y será muy difícil que pase otra vez".

Lolo Rosano se prepara pues para "una eliminatoria complicada" para el Antoniano debido a que exista "mucha diferencia de categorías", que propiciará que "los equipos posiblemente jueguen a un ritmo diferente", lo que no impedirá que sus jugadores puedan "disfrutar del partido y ponérselo lo más difícil posible al Villarreal"

El entrenador del Antoniano desveló a EFE que "el campo de juego no se sabe todavía, no está confirmado", y aunque es una "decisión que compete a la directiva", declaró que "si pudiera elegir, elegiría jugar en Lebrija" para "que la gente del pueblo tenga la posibilidad de disfrutarlo".

En el único partido de su historia frente a un rival de Primera división, contra el Betis en la primera eliminatoria de la edición 2019/20 de la Copa del Rey, el Antoniano acordó con el club verdiblanco jugar en el Benito Villamarín para recaudar un taquillaje mayor.