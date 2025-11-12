El Villarreal, referente en fortalecer el tejido empresarial de Castellón y la Comunitat con su Club d'Empreses

El Villarreal CF es pionero en todo aquello relacionado con el mundo del fútbol. Pero, a su vez, la entidad que preside Fernando Roig ha ido creciendo en los más de 25 años que el dirigente amarillo lleva al frente del club en cuanto a esas otras arterias que está relacionadas con el Submarino pero en su vertiente no deportiva, aunque con el reclamo groguet como referencia. Al respecto, los responsables amarillos celebraron la presentación oficial del Club d’Empreses Villarreal, un innovador proyecto destinado a fortalecer los lazos entre el club y el tejido empresarial de la provincia de Castellón y la Comunitat Valenciana.

Un acto en el que Juan Antón de Salas, director comercial del Villarreal CF, ofreció una charla sobre el Estadio de la Cerámica y todas las oportunidades que este espacio ofrece para la organización de eventos corporativos y acciones conjuntas con empresas.

Juan Antón de Salas, director comercial del Submarino. / Villarreal CF

Encuentro inicial

El encuentro contó con la presencia de los principales patrocinadores del club y del Estadio de la Cerámica, como Grupo Pamesa, Torrecid, Vidres, Smalticeram y Teika, así como nuevas empresas que se han incorporado recientemente a esta ilusionante comunidad empresarial vinculada al club groguet. Tras el coloquio, los asistentes pudieron disfrutar de una visita a la experiencia inmersiva Inmersión Villarreal.

Desde el club de la Plana Baixa se considera que esta es una arteria importantísima para unir sinergias con la sociedad castellonense en torno al Submarino, es por ello que se pone a disposición de las compañías interesadas en formar parte del Club d’Empreses del Villarreal CF, cuyos interesados pueden obtener más información o solicitar su adhesión a través del correo electrónico clubdempreses@villarrealcf.es o visitando la sección dedicada a dicho sector en la web oficial del club.

Los representantes de los patrocinadores y empresas, en una charla en el coliseo amarillo sobre el Club d'Empreses del Villarreal. / Villarreal CF

Crecimiento empresarial

El Club d’Empreses del Villarreal CF es un exclusivo business club que reúne al tejido empresarial de la ciudad de Vila-real, la provincia de Castellón y resto de la Comunitat. Una comunidad nueva en torno al Submarino, que ejerce como motor de crecimiento y conexión para las empresas que formen parte de este proyecto.

Con este nuevo club de empresas se pretende estrechar los lazos entre el deporte y el mundo empresarial, ejerciendo como catalizador y punto de unión para las entidades y negocios de la terreta.

Como explica Mar Llaneza, responsable del Club d’Empreses, «este club nace con la idea de acercar la entidad al sector empresarial que desee ayudar y formar parte del mundo Villarreal, pero que no están dentro de los patrocinadores principales», argumenta.

Mar Llaneza (i), junto a Juan Antón (d), exponen el proyecto del Club d’Empreses del Villarreal CF. / Villarreal CF

«Se trata de empresas que muestran su apoyo y colaboración al club y, a su vez, puedan beneficiarse de todos los recursos que el Villarreal ofrece a través de su imagen a nivel internacional, en cuanto a instalaciones, etc.», añade, destacando que la prioridad es «crear un espacio en el que se permita a estas empresas y patrocinadores crear sinergias, conocerse y enriquecer el tejido empresarial de la provincia de Castellón y resto de la Comunitat Valenciana, utilizando los espacios del club y su imagen de marca», finalizó.