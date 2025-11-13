'Salvador Milagros' cumple dos años con el Villarreal

Era un lunes de noviembre, un día 13, y la sala de prensa del Estadio de la Cerámica se vestía de gala con el presidente, Fernando Roig, y el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, al frente, junto a todo el consejo de administración, el director de fútbol, Miguel Ángel Tena, el embajador del club, Marcos Senna... y una expectación máxima. Marcelino García Toral era presentado como entrenador del Villarreal CF en aquella, parece ya lejana, fecha del año 2023.

Hoy se cumplen dos años del regreso de unos de los tres entrenadores más importantes de la historia del club, junto a Unai Emery y Manuel Pellegrini, y el técnico que puede presumir de haber dirigido más partidos oficiales al primer equipo del Submarino, con 266, superando ya en siete los 259 que tiene el chileno.

Marcelino, entrenador del Villarreal. / Villarreal CF

Su tarjeta de presentación

«Ni me llamo Salvador ni me apellido milagros», una icónica frase que será recordada en los anales de la historia del Villarreal. Así se presentó Marce, como recordó aquel día que le llaman los más cercanos, haciendo alusión a una complicada papeleta que se le venía encima, tras los fracasos deportivos de Quique Setién y José Rojo Martín, Pacheta, al frente del Submarino.

Marcelino heredaba un equipo hundido anímicamente, afectado por el paso de dos entrenadores que no dieron el nivel, ni en lo táctico ni en lo físico, con muy poco fuelle y en la zona media-baja de la clasificación, muy por debajo del nivel y potencial de los componentes.

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal CF. / Ismael Mateu

La llegada de Marcelino sirvió para reactivar a un equipo que peleó por entrar en Europa hasta la última jornada, sin lograrlo finalmente, habiendo alcanzado los octavos de final de la Europa League en dicho ejercicio.

Tras ello, en el verano del 2024, el preparador asturiano fue determinante para el recambio generacional y rejuvenecimiento de la plantilla que precisaba el Submarino, con muchos futbolistas en avanzada edad para el fútbol de élite que se mantenía en la entidad desde la época del histórico título de la UEFA Europa League conquistado en 2021.

Miguel Ángel Tena y Marcelino García. / Toni Losas

Mucha ambición

Desde el pasado ejercicio 2024/25, el primer con Marcelino dentro de la toma de decisiones deportivas, junto a Roig Negueroles y Miguel Ángel Tena, el club volvió a dar un paso al frente, al igual que sucediera en la etapa de Unai Emery en el banquillo o en la primera de Marce en el Submarino, que fue desde el 2012 (a mitad de la 12/13 en Segunda División) hasta 2016 (marchándose en verano tras la 2015/16), con tres exitosos ejercicios en Primera y compitiendo en Europa.

El preparador asturiano ha impregnado carácter, gen competitivo y selección de futbolistas de primer nivel, con hambre y que ven al Submarino como una apuesta de presente y también de futuro.

El entrenador del Villarreal, Marcelino Garcí­a Toral (i), saluda al entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, al que ha superado como entrenador con más partido al frente del Submarino. / Julio Muñoz

Desde su regreso se han producido ventas de nivel como las de Álex Baena, Yeremy Pino, Thierno Barry, Jörgensen, Alexander Sorloth... así como se han afianzado futbolistas surgidos de la Cantera Grogueta y se han realizado fichajes de garantías, porque con Marcelino se ha vuelto a la Champions League cinco temporadas después.

Retos

En su tercera campaña tras su regreso, la segunda desde el inicio de la pretemporada, el míster, el cuerpo técnico y sus futbolistas tienen el objetivo de clasificar al Villarreal por segundo año consecutivo a la Champions por primera vez en la historia del club, además de pelear por el título de la Copa del Rey y buscar el top-24 en Liga de Campeones. Es la realidad de la mano de Salvador Milagros.