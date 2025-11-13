El Villarreal B se enfrentará a un equipo que no pierde en su campo ni encaja goles

El Villarreal B de David Albelda, que suma dos triunfos consecutivos, intentará hacer buena esa frase de no hay dos sin tres este sábado en el campo municipal de Tarazona, en tierras aragonesas, donde le espera el titular de este campo. Un rival que ni ha perdido partido como local y en su campo nadie ha sido capaz de meterle un gol. Son cinco partidos jugados, con tres triunfos y dos empates, y cero goles en contra.

El central Lautaro regresó al equipo la semana pasada tras dos meses de lesión. / Juan Francisco Roca

Tiene un arma letal el filial amarillo: el delantero madrileño Álex Rubio, máximo goleador de su grupo de Primera Federación con siete goles. Él liderará el ataque del Villarreal B en un campo complicado y donde a estas alturas del año las temperaturas ya han bajado muchos grados. Los únicos equipos que allí han ‘mojado’ al arrancar un punto fueron el Marbella y el Ibiza, tras lograr sendos 0-0.

La escuadra ‘grogueta’, tras derrotar al Cartagena (0-2) y al Atlético Sanluqueño (2-0), buscará este sábado encadenar la tercera victoria consecutiva. Albelda perderá al extremo colombiano Luis Quintero, lesionado.