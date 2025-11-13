El Villarreal B se enfrentará a un equipo que no pierde en su campo ni encaja goles
El conjunto turiasonense ni ha perdido partido ni le han marcado un gol en su casa tras 450 minutos
El Villarreal B de David Albelda, que suma dos triunfos consecutivos, intentará hacer buena esa frase de no hay dos sin tres este sábado en el campo municipal de Tarazona, en tierras aragonesas, donde le espera el titular de este campo. Un rival que ni ha perdido partido como local y en su campo nadie ha sido capaz de meterle un gol. Son cinco partidos jugados, con tres triunfos y dos empates, y cero goles en contra.
Tiene un arma letal el filial amarillo: el delantero madrileño Álex Rubio, máximo goleador de su grupo de Primera Federación con siete goles. Él liderará el ataque del Villarreal B en un campo complicado y donde a estas alturas del año las temperaturas ya han bajado muchos grados. Los únicos equipos que allí han ‘mojado’ al arrancar un punto fueron el Marbella y el Ibiza, tras lograr sendos 0-0.
La escuadra ‘grogueta’, tras derrotar al Cartagena (0-2) y al Atlético Sanluqueño (2-0), buscará este sábado encadenar la tercera victoria consecutiva. Albelda perderá al extremo colombiano Luis Quintero, lesionado.
- Nuevo accidente laboral fatal en Castellón: muere un joven trabajador en Vilafamés
- Castellón registra un terremoto de magnitud 2,6 esta madrugada
- Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
- Detienen en Onda al hombre más buscado: lo reclamaban 12 juzgados
- El techo de Castellón: El pueblo más alto de la Comunitat lanza un SOS para encontrar nuevo farmacéutico y bonifica su vivienda
- Cierran dos céntricas y conocidas terrazas de ocio de Castelló
- Casa okupada en Castellón durante cinco años: 30 gatos, suciedad extrema y destrozos irreparables
- Todas las claves de una feria de Castellón con 517 años de historia: la programación