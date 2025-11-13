El Villarreal expande su marca y hará un 'stage' de pretemporada en Brasil

El Villarreal CF sigue expandiendo sus fronteras y lo hace a lo grande, nada menos que volviendo a Brasil. El club amarillo informó este jueves haber alcanzado un acuerdo con la Vitória Cup para realizar un stage de pretemporada en Brasil en 2026. Durante su estancia en el continente americano, el Submarino amarillo disputará tres encuentros amistosos, con rivales y sedes todavía por anunciar.

Esta competición internacional reunirá en Brasil a los principales clubs de todo el mundo para disputar una serie de encuentros en el país canarinho durante el mes de julio de 2026. Además de confirmar la participación del equipo en este prestigioso torneo de pretemporada, Vitória Cup pasa a ser nuevo partner oficial del Villarreal CF en Latinoamérica.

Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del Villarreal CF, en el Estadio de la Cerámica. / Toni Losas

Tal y como destacó Vinícius Domingues, director ejecutivo de la Vitória Cup, la presencia del Submarino aportará un importante atractivo al torneo: «Contar con el Villarreal es un hito importante para el torneo. El club aporta no solo su tradición e historia, sino también una filosofía futbolística reconocida en todo el mundo. Su presencia eleva el nivel técnico e internacional de la Vitória Cup».

La opinión del club

Para el Submarino, poder jugar por primera vez en Brasil también supone un hito importante en la historia del club, como confesó el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles: «Será la primera vez que nuestro equipo juegue en Brasil. Es un paso importante para nosotros por todo lo que significa a nivel deportivo e internacional. Para el club, Brasil es un país clave en su estrategia de expansión global. Mantenemos un acuerdo ambicioso con la Pelé Academia y queremos aumentar nuestra presencia en un país de tanta tradición futbolística», argumentó, añadiendo que «estamos entusiasmados con participar en la Vitória Cup y competir contra equipos del más alto nivel. Creemos que es una gran oportunidad para el Villarreal en todos los sentidos».

El Cristo Redentor de Río de Janeiro se enfundó la camiseta del Villarreal. / Villarreal CF

Expansión internacional

Este nuevo acuerdo con la Vitória Cup refuerza la presencia del Submarino en Brasil, donde mantiene una fuerte alianza con la Pele Academia desde la pasada campaña. En septiembre del 2024, y como parte del anuncio del acuerdo que suscribieron ambas entidades deportivas, el Cristo Redentor de Río de Janeiro se enfundó la camiseta del Submarino amarillo, dejando una imagen icónica que dio la vuelta al mundo.

De este modo, el club de la Plana Baixa fortalece su estrategia de expansión y crecimiento internacional en un país de gran cultura futbolística, impulsando el fútbol formativo y promoviendo los valores y la metodología del conjunto amarillo en una de las naciones con más tradición futbolística del Planeta Fútbol.

La entidad grogueta tiene academias de fútbol repartidas a lo largo y ancho de todo el planeta, siendo el continente americano uno de sus bastiones, especialmente en Estados Unidos. Ahora, la expansión llega a todo un continente como es Brasil, uno de los países más grandes del mundo.