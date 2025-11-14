Los seis jugadores del Villarreal que brillan en el Planeta Fútbol

La ventana FIFA del mes de noviembre suele ser cada año la que menos partidos oficiales tiene, no por ello dejan de ser importantes, ya que entran en juego los distintos play-offs clasificatorios, en este caso, para el Mundial 2026 que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

A excepción de Europa, en el que se disputan las dos últimas fechas de la fase de grupos clasificatoria para la cita norteamericana, el resto ya entran en los famosos mata-mata con vistas a una de las últimas plaza mundialistas.

En esta ocasión, han sido menos los jugadores del Villarreal CF seleccionados, al dar descanso en algunas selecciones. Hasta seis son los futbolistas amarillos que han recibido la llamada de sus países para disputar compromisos durante la presente ventana internacional de noviembre: Foyth, Oluwaseyi, Buchanan, Ilias Akhomach, Pape Gueye y Renato Veiga.

Juan Foyth, con la Copa del Mundo, en 2022. / EFE

Los americanos

Por distribución geográfica, la selección de Argentina, que se encuentra de estadía en Elche, ha reclutado al defensa groguet Juan Foyth, que se enfrentará a Angola este viernes día 14 de noviembre, en un partido amistoso. La campeona del mundo de Scaloni arrasó en la fase de clasificación Conmebol.

Otros dos americanos, estos norteamericanos, ha sido citados por Canadá. Tanto Tani Oluwaseyi como Tajon Buchanan se medirán en sendos amistosos ante Ecuador, (esta pasada madrugada 1.30h), y frente Venezuela el martes 18 de noviembre (22.00h). El combinado canadiense está clasificado como anfitrión.

Ilias Akhomach, en el partido Villarreal-Osasuna. / Manolo Nebot

Los africanos

Marruecos, que se clasificó ganando todos sus partidos, ha llamado el extremo Ilias Akhomach para sus enfrentamientos amistosos ante Mozambique (este viernes, 20.00 horas) y contra Uganda el próximo martes 18 de noviembre (20.00 horas).

Y Senegal, también con billete mundialista, ha convocado al centrocampista Pape Gueye para los amistosos ante Brasil (este sábado, 17.00 horas) y frente a Kenia, el martes 18 de noviembre (16.00 h).

La selección de Senegal, con Pape Gueye, al Mundial 2026. / VILLARREAL CF

El único europeo

En Europa, Portugal ha llamado al central Renato Veiga para sus dos encuentros de clasificación ante Irlanda (este jueves ha caído por 2-0 ante Irlanda jugando la segunda parte) y frente a Armenia, el domingo 16 de Noviembre (15.00h). Mikautadze (Georgia) y Solomon (Israel) no han sido citados por lesión, y a Thomas PArtey (Ghana) y a Nico Pepe (Costa de Marfil) les han dado descanso.