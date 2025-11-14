El Villarreal inicia la construcción de la vanguardista fachada en la Plaza Font de Mora

El Villarreal CF continúa creciendo a nivel deportivo, social y también en materia de infraestructuras. Tras la impresionante remodelación del Estadio de la Cerámica en 2022, la entidad amarilla vuelve a dar un paso más en su ambicioso plan de modernización.

Este viernes han comenzado las obras en el espacio que ocupa actualmente la Plaza Pascual Font de Mora y sus inmediaciones, junto a la grada de Tribuna, en la calle Blasco Ibáñez, para construir un imponente edificio que se conectará al estadio mediante una pasarela aérea. La nueva fachada contará con un aparcamiento de autocares en la planta baja, una zona hospitality en el primer piso y unos vanguardistas vestuarios.

Los operarios durante esta mañana de viernes. / KMY ROS

La previsión de dos años

El proyecto, que se desarrolla en coordinación con el Ayuntamiento de Vila-real, estaba inicialmente previsto para inaugurarse en un plazo de dos temporadas desde su el pasado mes de julio. Sin embargo, según señalaron ayer varios de los operarios, la obra podría estar lista incluso terminada para el inicio de la campaña 2026/27. En cualquier caso, será el ritmo diario de los trabajos el que marque su fecha definitiva de apertura.

Los jugadores, por el pasillo

Uno de los aspectos más llamativos de esta actuación será el paso de los jugadores por la pasarela elevada, lo que permitirá a los aficionados ver a sus ídolos desde la calle. Actualmente los aficionados de los equipos visitantes frecuentan esa zona para ver a sus ídolos, tanto en las previas como después de los partidos.

Un estadio vanguardista

Según informó Mediterráneo, con esta nueva adecuación el club podrá explotar toda la zona central situada detrás de la Tribuna Central para destinarla a antepalcos, áreas de hospitality e incluso espacios de catering o restauración, en línea con los estadios más modernos del momento. En estos momentos, ese espacio está ocupado por los vestuarios y otras áreas de trabajo.

Esta actuación se sumará a la espectacular área de restaurantes y ocio del córner del Fondo Sur, al Museo Inmersivo Villarreal, al restaurante El Ceramista y al Club 1923, un elegante e innovador espacio ubicado en el Fondo Sur Alto del Estadio de la Cerámica.

La reforma del centenario

Cabe recordar que la gran transformación arquitectónica del recinto tuvo lugar en 2022, coincidiendo con el centenario del club. Con una inversión aproximada de 50 millones de euros, el estadio fue totalmente cubierto y mejorando considerablemente la acústica. Asimismo, se renovaron todas las butacas, ahora de color amarillo, y se instalaron dos vídeomarcadores gigantes, junto con un nuevo sistema de megafonía e iluminación. La Cerámica ya dado el primer paso adelante en su constante proceso de modernización.