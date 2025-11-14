La Vitória Cup de Brasil que jugará el Villarreal tendrá estos equipazos de nivel mundial

La Vitória Cup, competición estival en la que participará el Villarreal CF el próximo verano, es un torneo de prestigio internacional dividido en dos torneos bajo el mismo paraguas: la Vitória Cup Brasil vs. América del Sur, que se celebrará del 5 al 25 de enero del 2026 y enfrentará a equipos brasileños contra otros del resto de Sudamérica, coincidiendo con el verano en aquella zona del planeta; y la Vitória Cup Brasil vs. Europa, en la que entrará el Submarino, que medirá a conjuntos del país canarinho ante clubs del Viejo Continente, y que será del 4 al 30 de julio.

La propia competición se desarrolla por diversas ciudades y diferentes estadios importantes de todo Brasil, con la zona de Vitória, en el estado de Espírito Santo (en el centro este del país) como epicentro. De hecho, uno de los recintos deportivos en los que se disputa es el moderno estadio Kléber José Andrade, de la ciudad de Vitória, que tiene una capacidad para 21.150 personas, el campo de juego del Rio Branco Atlético Clube. Otra de las subsedes, esta más pequeña, es el estadio Engenheiro Alencar Araripe (8.000 espectadores), también en Vitória, la casa del Desportiva Ferroviária.

El Cristo Redentor de Río de Janeiro se enfundó la camiseta del Villarreal. / Villarreal CF

Durante los próximos meses, la organización dará a conocer otros estadios donde podrían realizarse encuentros en ciudades cercanas.

El brasileño Luiz Junior ante el Rayo Vallecano. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Rivales de primer nivel

Un torneo en el que están confirmados club muy importantes de Brasil, que tres de ellos serán los rivales del Submarino. Así, el Santos de Neymar, el Botafogo, actual campeón de la Copa Libertadores, el Santa Cruz de Recife, Sao Paulo, Atlético Mineiro o Cruzeiro, son algunos de los participantes.

Por el bando europeo, además del Villarreal, tienen previsto acudir del Barcelona, Atlético de MadridSevilla, Olympique de Marsella, Olympique de Lyon, West Ham o Fiorentina.

Aquí puedes leer toda la información del desembarco del Submarino en Brasil.