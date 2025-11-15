La crónica | Un gol del Tarazona en el minuto 102 condena al Villarreal B (2-1)

La prolongación del partido fue maldita para el Villarreal B. El encuentro se le hizo muy largo al filial amarillo y en el minuto 102 encajó el 2-1 que le condenaba a ver cortada su racha de dos triunfos consecutivos. Los zaragozanos, que se crecieron con el 0-1 y la expulsión de Diatta (min. 55), lograron empatar el partido en el minuto 65 y con el tiempo ya cumplido Óscar Carrasco puso el 2-1 cuando ya pasaban casi 12 minutos del tiempo reglamentado.

En el primer tiempo ya se vio cómo iba a ser el partido. Juego trabado, poca conducción, peligro a balón parado… Un encuentro de los de ponerse el mono de faena y coger el pico y la pala. El filial amarillo propuso y trabajó bien. Aguantó el chaparrón con diez saques de esquina de los locales con mucho contacto. Salió indemne el conjunto de la Plana. Supo defenderlos todo muy bien.

Álex Rubio intenta dar alcance al castellonenses Marc Trilles. / SD Tarazona

Alassane Diatta, de zurdazo desde la frontal del área, batió a Josele y adelantó al Villarreal B en el marcador. Luego la tuvo Álex Rubio (min. 22), alto, y también Albert García (min. 29), con el balón que también salió desviado. Del Tarazona hay que destacar el tiro de Agüero que brillantemente Rubén Gómez rechazó a córner.

Segundo tiempo

Con el 0-1 discurrieron los minutos iniciales de la segunda parte. El partido se le complicó al filial con la expulsión de Diatta (min.55) por doble amarilla. Eso le dio alas al Tarazona. En el minuto 65 un centro de Andrés lo cabeceó a la red Armero. Era el 1-1 y el volver a empezar. Los locales se fueron arriba. El filial sufrió. Rubén Gómez evitó el 2-1 en el minuto 88 a tiro de Agüero. Pero el portero valenciano no pudo evitar el segundo gol local en el minuto 102, firmado por Óscar Carrasco.

La próxima cita para el Villarreal B será el próximo viernes, a las 19.00 horas, contra el peligroso Nàstic de Tarragona, a partir de las 19.00 horas.

Ficha técnica:

-2- Tarazona: Josele; Ángel López (Toni Ramón, min. 74), Andrés, Trilles, Traoré (Vaquero, min. 91), Nieto; Óscar Carrasco, Imanol (Javi Gómez, min. 74); Agüero, Cubillas (Soto, min. 74) y Busi (Armero, min. 60).

-1- Villarreal B: Rubén Gómez; Budesca, Sierra, Jean Ives, Eneko Ortiz; Moreno (Arnau, min. 92), Alassane, Carlos Maciá, Albert (Pablo Pascual, min. 57); Facundo (Hugo, min. 92) y Álex Rubio (Gaitán, min. 79).

Goles: 0-1. Min. 19: Alassane. 1-1. Min. 65: Armero. 2-1. Min. 102: Óscar Carrasco.

Árbitro: Gerard Rius Río (Granollers). Amonestó a los locales Trilles, Cubillas; y a los visitantes Sierra y Jean Ives0.0. Expulsó al amarillo Alassane (min. 55) por dos amarillas.

Campo: Municipal de Tarazona.

Entrada: 800 espectadores.