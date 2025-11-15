La crónica: El Villarreal femenino dobla la rodilla ante el Valencia en el minuto 94 (1-0)

Fue un buen partido y muy disputado. El duelo de rivalidad regional entre el Valencia y el Villarreal, que acabó con derrota por la mínima de las vila-realenses en el minuto 94 (0-1), sirvió para dejar claro que es equipo groguet de Jordi Ferriols está capacitado para cualquier gran reto. Una derrota con la cabeza bien alta porque es cierto que el Valencia apretó en los 10 últimos minutos y encontró premió en el descuento con el gol de Cristina Ferrato.

El primer tiempo estuvo más igualado, con dos equipos que se olvidaron de todo menos de atacar. De buscar el área rival para intentar sorprender a la portera contraria. Pero se llegó al descanso con el marcador inicial (0-0). Y sin cambios arrancó la segunda parte donde las valencianistas apretaron más en el inicio de los segundos 45 minutos.

Las jugadoras del Valencia celebraron la sufrida victoria ante el Villarreal. / Valencia CF

Mucha emoción

El Villarreal fue mejorando con el paso de los minutos. La recta final fue no apta para cardíacos. En el minuto 86 la tuvo la local Rebeca, pero paró Montse Quesada, y en el 87 Alexia hizo lucirse a la portera local Jana. Pero el cántaro fue demasiado a la fuente y se rompió en el minuto 94 con el gol in extremis de Cristiana Ferrato.

El próximo partido para la escuadra vila-realense será otro encuentro atractivo. El sábado a las 16.00 horas será el Real Madrid B el que visitará el campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.