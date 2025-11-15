Los elogios de Carlos Romero al Villarreal: «El club no para de crecer»
El lateral izquierdo del Espanyol, cedido por el Submarino, está firmando una excelente temporada en el conjunto albiazul
Está firmando una excelente temporada en el Espanyol y se ha confirmado como uno de los mejores laterales izquierdos de la Liga. Carlos Romero, en propiedad del Villarreal, reconoció que será difícil continuar en el conjunto blanquiazul la próxima temporada: «Nunca se sabe… en verano hice todo lo posible por volver aquí, era mi primera idea y lo único que quería porque lo necesitaba, lo sentía así. Por suerte se pudo dar. Este verano ya se verá, obviamente será mucho más difícil, pero nunca se sabe», apuntó.
A su vez, reconoció que «quería disfrutar intensamente este año y el año que viene pasará lo que pasará». «Estoy disfrutando y creo que estoy en un momento muy bueno pero me gusta tener los pies en el suelo y seguir creciendo».
Guiño al Submarino
Por último, destacó que «el Villarreal tiene un equipazo». «Es un club magnífico por la gente que tiene. Los Roig han hecho un trabajo impecable y es una entidad gigante que no para de crecer», finalizó un Carlos Romero que está haciendo méritos para regresar al Submarino el próximo curso. Pero hasta entonces, seguirá disfrutando en el Espanyol, donde ha alcanzado su mejor versión.
- Castellón registra un terremoto de magnitud 2,6 esta madrugada
- Jaque mate' a una asociación 'por querer pasarse de lista' en Castelló. ¿Qué ha pasado?
- Otro susto para la almendra de Castellón: Europa propone importar 500.000 toneladas de EEUU con arancel cero
- Un pueblo de Castellón de 490 vecinos combate la brecha financiera con su primer cajero automático: 'Es de vital importancia
- Un pequeño pueblo de Castellón ofrece tres viviendas sociales a familias con hijos: 'Vivir aquí es como si te tocara la lotería
- La historia de un error: la destitución 'fantasma' de Pablo Hernández
- Un conductor hace el 'pleno al 15' de infracciones en Vila-real
- Casa okupada en Castellón durante cinco años: 30 gatos, suciedad extrema y destrozos irreparables