El resumen de los seis internacionales del Villarreal: Derrota de Senegal con Gueye ante Brasil

Los seis internacionales del Villarreal CF continúan concentrados con sus respectivas selecciones en el tercer parón internacional de la temporada. Este sábado ha jugado Pape Gueye en la derrota de Senegal ante Brasil. El centrocampista amarillo fue sustituido en el minuto 76 cuando su selección ya perdía por 2-0 tras los goles de Estevao y Casemiro.

En la madrugada del jueves al viernes, Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi fueron titulares en el empate de Canadá ante Ecuador (0-0). El habilidoso extremo del Submarino disputó los 90 minutos y vio una tarjeta amarilla en el minuto 56, mientras que el potente delantero fue sustituido en el 79. La selección norteamericana, que jugó con un futbolista menos desde el minuto seis, ya tiene asegurado su puesto en el Mundial de 2026 al ser una de las tres anfitrionas.

Buchanan, en una acción del partido con Canadá. / Chris Young

Por su parte, Juan Foyth jugó los 90 minutos victoria de Argentina sobre Angola por 0-2. Leo Messi fue el gran protagonista de la tarde, primero dando una asistencia al atacante Lautaro Martínez y después marcando el segundo y definitivo gol en el tramo final del encuentro, levantando al público una vez más de sus asientos.

Minutos para Ilias

Además, Marruecos, ya clasificada para el Mundial, disputó un amistoso ante Mozambique. El extremo del Villarreal Ilias Akhomach jugó los últimos 16 minutos y continúa contando con la confianza del seleccionador Walid Regragui, pese a no disponer de muchos minutos en el Submarino tras salir de una grave lesión de rodilla.

Por último, Renato Veiga se jugará la clasificación con Portugal ante Armenia, después de la derrota sufrida el jueves contra Irlanda (2-0). El central del Villarreal disputó la segunda parte completa. La selección lusa es líder con 10 puntos, dos más que Hungría, que todavía sigue con opciones y esperará el error de los portugueses.