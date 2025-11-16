Marcelino, el entrenador del Villarreal que sigue coleccionando registros

Si se ha ganado a pulso el apelativo cariñoso de Salvador Milagros, si Marcelino García Toral continúa a este ritmo terminará la temporada con un nuevo apodo, que bien podría asemejarse al de El coleccionista de registros.

El técnico asturiano del Villarreal CF ha firmado con el actual inicio liguero del conjunto de la Plana Baixa, en el que ha sumado 26 puntos en las 12 primeras jornadas, el segundo mejor arranque de su carrera como entrenador en Primera División.

El buen hacer del preparador del Submarino en la entidad grogueta en esta segunda etapa al frente del primer equipo está, sin duda, siendo más que provechosa, siendo 3º en la clasificación.

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal. / Toni Losas

El único inicio de temporada de un equipo de Marcelino que mejora el actual fue el que firmó en la campaña 2017/18, estando en el banquillo del Valencia , con el que logró 30 puntos en los 12 primeros partidos de la competición.

Tras ello, su tercer mejor arranque como técnico también es en el banquillo del Villarreal CF, al sumar 23 puntos en la temporada 2013/14, en la que fue su primera etapa en el club groguet.

Marcelino, entrenador del Villarreal CF. / Manolo Nebot

Registro 'groguet'

Los 26 puntos actuales también suponen el segundo mejor arranque del Villarreal en su historia, tan solo por detrás de los 27 puntos logrados a las 12 primeras jornadas de la temporada 2007/08 con el chileno Manuel Pellegrini al frente del equipo.

Con Marcelino al frente del Submarino, el combinado groguet ha superado los 20 puntos en esas primeras 12 jornadas de campeonato en cuatro de cinco temporadas y en todas ellas, ha logrado clasificarse para disputar competiciones europeas.