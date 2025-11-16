Santi Comesaña, el líder silencioso del Villarreal

Llego sin hacer ruido en verano del 2023 con una trayectoria poco mediática, con tan solo pasado en el Val Miñor y el Coruxo de su Vigo natal, y siete temporadas en el Rayo Vallecano, donde es leyenda. Con perfil bajo, sonriente, simpático y siempre predispuesto, Santi Comesaña (05/10/1996) se ha convertido por méritos propios en un referente, tanto dentro como fuera del campo, y ya es un ídolo entre la afición del Villarreal CF.

El centrocampista gallego ha ido de menos a más desde que aterrizara en la Plana Baixa, hasta tal punto que se ha convertido en fijo y prácticamente indiscutible para su técnico, Marcelino García Toral, y eso que cada verano le fichan a futbolistas de renombre internacional para su posición.

En una campaña, la tercera en la entidad amarilla, en la que estaba llamado a dar un paso al frente, el vigués ha respondido a las expectativas y pretensiones tanto del club como del cuerpo técnico.

Santi Comesaña pidió perdón después de marcarle a su exequipo / Manolo Nebot

Transformación

Una evolución que incluso Marcelino lo está transformando en un todocampista, un box to box, un mediocentro de corte moderno, capaz de rendir en el doble pivote, jugar de ancla o interior en centro del campo de tres y también como centrocampista de banda o falso banda, a un costado de los pivotes y ejerciendo de tercer mediocentro o de ofensivo en función de si el equipo está defendiendo o si ataca y por dónde lo hace.

Dicha metamorfosis está en estos momentos en un gran momento, probablemente el punto más álgido de su carrera, ya que Santi Comesaña es uno de los líderes del equipo, un líder silencioso que rehuye del foco mediático, que es igual de importante tanto en lo defensivo como en lo ofensivo y se ha consagrado en la élite este año rindiendo en la Champions League al mismo nivel que en las competiciones domésticas.

En racha

El mediocentro de 29 años atraviesa un momento idílico en el presente ejercicio, siendo uno de los grandes responsables de que el Villarreal ocupe la tercera posición en LaLiga, manteniéndole el pulso al Real Madrid, líder, y al Barcelona, segundo.

Es más, en estos momentos ha añadido a sus ingredientes de juego habituales (sacrificio, ayudas, coberturas, recuperaciones, equilibrio táctico, oficio, iniciación de juego...) una versión ofensiva desconocida en su currículo. En los últimos cinco partidos en suelo nacional, entre LaLiga y Copa del Rey, acumula 3 goles y 2 asistencias, es decir, ha anotado o ha realizado un pase de gol en dichos cinco compromisos oficiales ante Real Betis (asistencia), Valencia (gol), Ciudad de Lucena (gol), Rayo (gol) y Espanyol (asistencia).

Santi Comesaña tras marcar al Valencia. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Satisfecho

Debido a estar inmersos en plena fecha FIFA y parón por compromisos internacionales, Santi se encuentra disfrutando de unos merecidos días libres que Marcelino ha concedido a la plantilla. El gallego atendió a Mediterráneo desde su retiro vacacional para analizar su momento actual.

«Ahora estoy en racha, no es normal que esté metiendo goles y dando asistencias», explica entre sonrisas un Comesaña que tiene claro que «lo mío no es hacer goles, tengo claro mi rol y trabajo duro para sumar y aportar mi esfuerzo en la medular, que es mi cometido».

«Estoy muy contento por el momento que estoy viviendo, por la confianza del míster y por poder ayudar al equipo de esta manera, pero ya sabemos el nivel de exigencia que tiene el Villarreal, aquí nadie puede dormirse», argumenta, destacando que «este equipo tiene una plantilla de enorme nivel y calidad, y no hay opción a relajarse, ya que los que están circunstancialmente en el banquillo tiene el mismo nivel que los que están en el campo».

Santi Comesaña, titular después de descansar en Chipre / LaLiga

Ambición

Santi expone en voz alta los retos que tiene el Submarino. «Desde que llegas a este club te das cuenta de su magnitud y ambición, y los jugadores lo tenemos claro. Tenemos calidad para ganar a cualquiera y competir al máximo nivel en las tres competiciones. Los objetivos están claros: clasificarnos nuevamente para la Champions, llegar lo más lejos posible en Copa del Rey, sin renunciar a nada, y enderezar el rumbo en Liga de Campeones en busca de terminar entre los 24 primeros», arguye.

El mediocentro amarillo considera clave «el nivel de exigencia del míster y del cuerpo técnico». «Hemos hecho un buen primer tercio de campeonato, pero para seguir arriba y peleando por terminar entre los cuatro primeros no tienes margen de error. La plantilla es tan competitiva que quien pelea por tu posición te aprieta en cada entrenamiento, y eso hace que todos demos el máximo y, en caso de ser suplentes, estar preparados cuando toca jugar», finaliza el líder silencioso del Villarreal. n